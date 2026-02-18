2月18日は「エアメールの日」　約6500通の手紙を飛行機で運んだ

「2月18日」。今日は何の日でしょう？答えは「エアメールの日」！1911（明治44）年、世界で初めて郵便物が飛行機を使って運ばれたことにちなんでいます。もともとは、インドのアラーハーバードで開かれていた博覧会でのイベントのひとつとして行われたもので、会場から約9キロメートル離れたナイーニまで約6500通の手紙やハガキを運ぶというものでした。

博覧会のアトラクションから始まった航空便

使用された飛行機はハンバー・ソマー複葉機で、骨組みに羽布張りの機体にパイロットがちょこんと乗っているタイプ。たとえるなら、映画『紅の豚』（スタジオジブリ／1992年公開）で豚の姿のパイロット、ポルコ・ロッソが乗っていたような飛行機です。

飛行時間は13分でガンジス川最大の支流ヤムナー川を飛び越え、ナイーニの郵便局に無事届けられました。

子供心に憧れだったエアメールの封筒

エアメールというとパッと思い浮かぶのは、あのトリコロールな縁取りの封筒です。今でこそ、友人が海外移住をしたり、外国人の友人がいたりしますが、筆者が子供の頃は海外と関わること自体が珍しく、エアメールの封筒はどこか憧れでもありました。

エアメールといえばこれ！トリコロールカラーの縁取り封筒（photoAC）

ところで、なぜエアメールの封筒はトリコロールカラーの縁取りをしていたのでしょう？いろいろ調べてみたのですが正しい理由はわからず。そして、必ずしもあの封筒を使わなければいけないわけではないという。

ただし、国内郵便用の封筒を使うときは、送り先の国名をしっかり記入した上、赤字で「Par Avion」「Air Mail」「By Air」などエアメールであることを書いておく必要があるそうです。郵便局に持って行けば、確かポンとハンコを押してくれますね。

「手紙」にはアナログならではのワクワク感がある

デジタルな時代になり、メールやラインなどタイムリーにやりとりができるようになって、本当に手紙を書くことが少なくなりました。国内はもちろんのこと、海外であっても24時間世界中とやりとりができるのですから、わざわざ時間がかかるエアメールを送ることはないかもしれません。

最近はEMS（国際スピード郵便）で世界120国以上に書類や荷物が送付可能（photoAC）

手紙を書いて投函し、その手紙が相手へ届き、相手が返事を書いて投函し、自分の元へ手紙が届く。スピーディな時代にはなんだか焦ったい話です。

しかも、届いたのか、読んでいるのかさえわからない。でも、待っている時間が楽しかったのも事実です。デジタルにはないアナログならではの思い出かも。

なんて書いていたら、4人組コーラスグループ・サーカスのヒット曲「アメリカン・フィーリング」（1979年）の歌い出しの歌詞がグルグルと頭の中でリフレインしてきました（笑）。ご存じの方、今日はいっしょにグルグルしましょう。

