年金を受給しながらアルバイトで年間50万円ほど稼いでいる場合、確定申告は必要ですか？
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、年金をもらいながらアルバイトをしている場合のケーススタディーです。
「年金をもらいながら、65歳でアルバイトを始めて年間50万円ほど稼いでいる場合、確定申告をする必要があるのか？」
ただ、年金受給者には「公的年金等の収入が400万円以下」かつ「年金以外の所得が20万円以下」なら、所得税の確定申告が不要になる制度があります。
今回の「年金（月10万円＝年120万円）＋アルバイト年収50万円」という前提だと、所得計算は次のイメージになります（2025年分以後の改正額で試算）。
年金（公的年金等）の雑所得は、65歳以上なら年金収入が公的年金等控除額の110万円以下は雑所得0円、110万円超は「収入−110万円」で計算します。
年金120万円なら、120万円−110万円＝10万円が雑所得です。
アルバイトの給与所得は、給与所得控除（最低65万円）があるため、年収50万円だと給与所得は0円になります。
さらに、基礎控除額は合計所得が132万円以下の層では95万円です。
このため、（雑所得10万円＋給与所得0円）−基礎控除95万円＝課税所得0円となり、所得税はかからない計算になります。
したがって、このケースは「確定申告不要制度」にも当てはまり、所得税の確定申告は基本的に不要、と整理できます。
ただし、次のような場合は「申告したほうがよい」ことがあります。例えばアルバイト先で源泉徴収されていて税金が引かれている、医療費控除や社会保険料控除などで還付が見込める、というときは、確定申告をすると払い過ぎた税金が戻る可能性があります。
また、所得税の申告が不要でも、住民税の申告が必要になるケースがある点は要注意です（自治体の案内にしたがってください）。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
