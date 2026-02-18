バレンタイン・ホワイトデーに渡したい「秋田県のご当地スイーツ」ランキング！ 2位「善兵衛栗 マロンウィッチ」、1位は？
2月から3月にかけてのイベントシーズンを控え、心躍るような限定スイーツが店頭をにぎわせる季節になりました。数あるギフト候補の中でも、確かな品質とぜいたくな味わいで支持を集める人気のラインアップをまとめました。
All About ニュース編集部では、2026年2月6〜7日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、ご当地スイーツに関するアンケートを実施しました。その中から、バレンタイン・ホワイトデーに渡したい「秋田県のご当地スイーツ」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「秋田の名産である西明寺栗を使用しており、上品な甘さと高級感があるため、大人のバレンタインギフトにふさわしいと考えました」（50代男性／神奈川県）、「シックでおしゃれな見た目で、喜ばれそうだから」（50代女性／埼玉県）、「秋田県産の栗を使った上品なマロン風味で、濃厚かつ甘すぎず大人にも喜ばれる味わい」（40代男性／大阪府）といった声が集まりました。
回答者からは「ホワイトデーっぽくていい」（50代男性／愛知県）、「大人らしい雰囲気で喜ばれそう」（40代女性／神奈川県）、「話が盛り上がりそう。どんなのか気になる」（30代女性／石川県）といった声が集まりました。
2位：善兵衛栗 マロンウィッチ（くら吉）／42票2位は、秋田県仙北市の名産である西明寺栗を使用した「善兵衛栗 マロンウィッチ」がランクイン。大粒で甘みが強い栗のペーストとクリームをぜいたくにサンドした、高級感あふれるスイーツです。上品な装いは、大切な方へのホワイトデーギフトにも喜ばれます。
1位：大吟醸酒粕バウムクーヘン（BFダイニング）／55票1位に輝いたのは「大吟醸酒粕バウムクーヘン」でした。美酒の国・秋田ならではの特産品で、大吟醸の芳醇（ほうじゅん）な酒粕の香りがふんわりと漂うしっとり食感のバウムクーヘンです。地酒の文化と洋菓子が融合した斬新な味わいは、甘いものが苦手な方への贈り物として高い評価を得ました。
