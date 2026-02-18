「翔平は努力の天才」大谷翔平、バッティング姿を公開「家族が戻ってきた！」「最高のスタートを切って」
ロサンゼルス・ドジャース公式Instagramは2月17日、投稿を更新。大谷翔平選手らの練習風景を公開しました。
【写真】大谷翔平のバッティング姿
この投稿にファンからは、「怪我に気をつけて、最高のスタートを切ってください！」「待ちきれない」「家族が戻ってきた！」「ドジャースの3連覇が近づいている」「レッツゴーボーイズ！！」「皆さんの今シーズンの活躍を心から応援しています」「かっこいいです」「翔平は努力の天才。俺も努力しよう」との声が寄せられました。
コメントでは「イケメンすぎる」「おめでとうございます」「ナイスショット 大谷選手素敵です」「来季も日本から応援させてくださいね」「カッコ良すぎる」「英語スピーチ素敵でした」など、日本人ファンからの声が多く集まりました。
(文:五六七 八千代)
「レッツゴーボーイズ！！」同アカウントは「明日初めて行うチーム合同練習前に、最終調整！」と英語でつづり、12枚の写真と6本の動画を公開。選手たちの練習風景が収められています。1、6枚目には、大谷選手のバッティング姿が写っています。
「イケメンすぎる」同アカウントは、1月25日には「MVP」とつづり、ナ・リーグのMVPに輝いた大谷選手の写真を公開しました。「NATIONAL LEAGUE MOST VALUABLE PLAYER」と書かれた大きな盾を持ち、ほほ笑む大谷選手が写っています。
