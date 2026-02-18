「by the skin of one′s teeth」の意味は？ギリギリを攻める人には覚えてほしい！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「間一髪で／かろうじて」でした！

「by the skin of one's teeth」は、直訳すると「歯の皮で」という意味になります。

この「歯の皮」とは、旧約聖書の一節に由来する言葉で「もし歯に皮があったとすると、皮膚よりも薄いくらいだろうから、それくらい僅かな間」であることを強調した言い方です。

日本語での「首の皮一枚つながる」という表現と同じイメージを持ちますよ。

「I made it by the skin of my teeth. The deadline was only one minute away.」

（ギリギリで済ませたよ。締め切りのわずか1分前だったんだ）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。