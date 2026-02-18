「by the skin of one′s teeth」の意味は？ギリギリを攻める人には覚えてほしい！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「by the skin of one's teeth」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「間一髪で／かろうじて」でした！
「by the skin of one's teeth」は、直訳すると「歯の皮で」という意味になります。
この「歯の皮」とは、旧約聖書の一節に由来する言葉で「もし歯に皮があったとすると、皮膚よりも薄いくらいだろうから、それくらい僅かな間」であることを強調した言い方です。
日本語での「首の皮一枚つながる」という表現と同じイメージを持ちますよ。
「I made it by the skin of my teeth. The deadline was only one minute away.」
（ギリギリで済ませたよ。締め切りのわずか1分前だったんだ）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部