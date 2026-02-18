齋藤飛鳥が映画『クスノキの番人』で声優に初挑戦…収録を追えて感じた「意外な気づき」

長編アニメの声優に初挑戦

公開中のアニメ映画『クスノキの番人』で、声優に初挑戦した齋藤飛鳥。「声だけで想いを届けるという表現」に苦戦したという。

「表情も動きもつかない中で、息の入れ方や声にならない声をマイクの前で表現することは本当に難しかったです。最後まで不安でした」

声優という仕事は、齋藤さんにとってキャリアとして考えたこともない挑戦だった。オーディションのオファーが来たとき、「はじめてのことだけど人生経験として挑戦したい」という思いで参加を決めたという。

「東野圭吾さんの作品は普段から好きで読んでいます。本作は東野圭吾作品はじめてのアニメ化ということもあり、とても光栄なことだと感じています」

収録では、伊藤智彦監督から「齋藤さんの声が天真爛漫な優美のイメージに合っていたから選んだ」と言われ、肩の荷が下りたという。

完成した作品を見たときに感じたことを振り返る。

「主演の高橋文哉さん、天海祐希さんのクライマックスのシーンをスタジオで聞かせていただいて、この２人が声を入れているだけでもう大丈夫だな、と間違いない作品だと感じました」

クスノキが祀られた神社を舞台にした本作では、日本人にとって馴染み深い「祈り」が重要な意味を持つ。齋藤さんはこう語る。

「私にとって、祈ることは一方的にお願いするものだと思っていました。でもそうではなく、祈りを通じて感謝の気持ちに気づくことが大切だったんです。作品では家族だけでなく、いろんな人がそれぞれを思い合っている姿が描かれていて。普段そばにいてくれる人も、たまに会う人も、もう去っていった人も、全ての人に感謝の気持ちを持つことが大切だと気づかされました」

アニメーションの美しさも見どころだ。クスノキや木漏れ日といった自然の描写は、実物に近いのに実物にはない良さがあり、幻想的だという。

「音楽もすごく素敵で、アニメーションならではの魅力がたくさん詰まっています。どんな世代の方が見ても、何か届くものがある温かい作品だと思います」

『クスノキの番人』絶賛公開中

累計100万部を突破した東野圭吾による同名小説のアニメーション化。

理不尽な解雇により職を失った青年・直井玲斗(CV.高橋文哉)が、突然目の前に現れ、自分の伯母だという柳澤千舟(CV.天海祐希)からクスノキの番人になるよう命じられるところから始まる。齋藤が演じるのは、クスノキに定期的に足を運び続ける男・佐治寿明(CV.大沢たかお)の娘で父の行動を不審に思う女子大生・佐治優美。玲斗と共にクスノキの謎を追う。

出演： 高橋文哉、天海祐希、齋藤飛鳥、宮世琉弥、大沢たかお

監督：伊藤智彦

原作：東野圭吾「クスノキの番人」（実業之日本社文庫刊）

【こちらも読む】朝ドラ成功のカギは「イケメン」にあり！北村匠海、高橋文哉ら『あんぱん』俳優陣は「向井理やディーン・フジオカ」になれるのか？