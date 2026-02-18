女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は18日、第98話が放送された。話題のシーンを振り返る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第98話は、レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）の意向により、松野家の朝食はトーストに。クマ（夏目透羽）は人数分のトーストを焼くのに毎日、四苦八苦。錦織丈（杉田雷麟）が優しく寄り添う。ある日、松野トキ（郄石あかり）は偶然からヘブンの執筆が不調なのを知る…という展開。

小豆相場は高騰し、松野司之介（岡部たかし）が荒金九州男（夙川アトム）に預けた金は増えた。

司之介「違う！思っちょったのと違う。なして、なして増えるんじゃ！」「増えたらいけんのじゃ！金をすべて失って、大借金を抱えてどん底に落ちる。そげして、昔、長屋におった時のようなヒリヒリとした、尻に火がついた張り合いのある暮らしを送ろう思って、お主に託したというのに。お主の怪しさを信じて、借金までしたのにおかしいじゃろ！」

荒金「怪しさを信じるって、なんば…」

司之介「生きちょる気がせんのじゃ。借金させちょくれ。わしの尻に火をつけちょくれ」

荒金「めちゃくちゃばい」

ヘブンは蛙のパラパラ漫画を描いていた。

翌朝。増えた金がタンスに収まらない。

司之介「これは、盗んどるんじゃない。増やしちょるんじゃ」「だけん、泥棒の逆の“棒泥”じゃ」

正木清一（日高由起刀）「棒泥…。初めて聞く言葉なのですが、棒泥とは古来からある言葉なのでしょうか」

司之介「ないわ、そげな言葉。あるわけないじゃろ」

司之介は家族に事情を説明し、詫び。そこへクマ（夏目透羽）が現れ、トーストを焼く網が見当たらず、泥棒の仕業だと疑う。

正木は「焼き網を盗んだ人が、この中に…いる」――。

SNS上には「いきなり団子w」「司之介、斜め上だった」「増えたらいけないのかよw」「そっちを願っていたの？めちゃくちゃだわw」「ただただ有能だった荒金w」「棒泥w」「ギョーカイ用語みたいに」「名探偵司之介からの名探偵正木w」「親父は貧乏になりたかったコント。コントでよかったよ」「とりあえず司之助が朝ドラ最低父親にならなくてよかったな（笑）」などの声が続出。視聴者の爆笑も誘った。

“焼き網紛失事件”の犯人は果たして。