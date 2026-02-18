「練習試合、広島１０−１楽天」（１７日、コザしんきんスタジアム）

広島が１７日、今年２戦目の対外試合となる練習試合・楽天戦（コザ）に臨み、１７安打１０得点で大勝した。今年から捕手に再挑戦している二俣翔一内野手（２３）が３安打３打点の大暴れ。ドラフト１位・平川蓮外野手（２１）＝仙台大＝も３安打をマークした。新井貴浩監督（４９）は若手野手のアピール合戦に手応えをにじませた。新井監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−２戦連続で２桁安打。若手のアピールはどう映るか。

「昨年よりもね、高いレベルで競争できていると思います。昨年１軍を経験した若い選手と、また新しく加わったルーキーたちとすごくいい競争ができていると思う」

−辰見は持ち味の足だけでなく、打撃も光った。

「実戦映えする選手だなと思います。走塁はもちろんだけど、打撃に関しても実戦で映える選手かなと思います」

−投手は玉村が３回無失点で光った。

「丁寧に低めを突いて、また出し入れもしながら、いいピッチングだったと思います。（先発の）高にしても先頭初球ホームランはあったけど、直球の力自体はあったと思う。それ以降に投げたピッチャーもみんなよかったと思います」