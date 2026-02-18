地価や物価が変動するなか、マイホーム選びは人生最大の「投資」と考えることもできます。数十年後の売却価格まで計算に入れ、トータルで損をしない住まいを手に入れるには、どのような判断基準が必要なのでしょうか。本記事では、平松明展氏の著書『お金の不安が消える 住まいのコスト大全 快適に暮らせて資産が残る家の選び方』（KADOKAWA）より一部を抜粋・再編集し、マイホーム購入を「投資」の視点で捉える重要性について解説します。

機会損失が最も大きなコストに

地価や物価、金利が上昇する前が、住宅を手に入れる最適なタイミング。この機会損失は、あらゆる方法でコストカットをはかっても埋められないかもしれません。

住宅ローンの設定は、返済額と余剰資金とのバランスが重要です。適した住宅が人によって違うように、住宅ローンの適正も人それぞれです。詳細な資金計画を作成しておけば、適正な住宅ローンが見つかります。

住宅の購入は、投資としての側面があると思います。仮に4,000万円の物件で、利子を含めて5,000万円を35年間で返済するとします。1年間の返済額は、単純計算で約14万円です。もし現状の家賃が15万円くらいなら余裕が生まれますね。しかも35年後から返済は0円。そのときの資産価値が2,000万円あったとすると、費用対効果の高い選択だったといえるわけです。

将来的に資産になるなら「ゆとりのある返済」がベター

住宅ローンを組む際、頭金だけではなく、将来の収入が重要になります。借り入れ可能な最大値を絶対予算とし、この予算からどれだけ余裕を残せるかがポイントです。つまり、絶対予算を超えるような住宅は、どの種類の住宅ローンでも無理が生じます。

絶対予算内で理想の住まいに近づけるには、構造設計、間取りの工夫、資材選びなど、さまざまな方法があるので、決して妥協するわけではありません。

[図表1]住宅ローンが負担にならない絶対予算

ライフプランや資金計画に沿った住宅ローンを組んでいると、返済が重荷にはなりません。しかも、希望した住宅で快適に暮らせます。さらにはその住宅が資産になるわけですから、実によい買い物だといえるでしょう。

固定金利、変動金利、返済期間の数値を変えてシミュレーションすることを、人生で最も大きな買い物の楽しみにしましょう。

[図表2]支払いのタイミングを理解しておく

物件タイプごとのトータルコストと資産価値

資産運用として、住宅を購入する人もいます。新築で購入したものが、数年後に地価と物価の上昇によって、購入時よりも高く売却できるケースがあるからです。ただ、多くの人は、ある程度の期間を購入した住宅で過ごすはずです。地価、物価、金利の上昇により、住宅の購入にブレーキがかかっているのも現実です。

35年間でかかるコストをシミュレーションすると、賃貸マンションが最も低いというデータがあります。ただし、その先のどこかのタイミングで、持ち家よりも賃貸のほうのコストが高くなります。持ち家の場合、住宅ローンの返済後は支出が減るからです。

なお、マンションの場合は、住宅ローンの返済後も管理費の支払いは続きます。長期的な視点を持って比較しなければ、想定しているコストと、実質のコストの差が大きくなってしまうのです。

「実質終生コスト」も念頭に入れる

持ち家は資産です。とりわけ土地については、マンションが土地の区分における資産なのに対し、持ち家はすべての土地が資産です。建物は経年で資産価値が減少していきますが、土地は地価が下落しない限り、価値が残り続けます。土地を所有していれば、建て替えなどの自由度もあります。

こうした資産価値を考慮したものを「実質終生コスト」と呼ぶことがあります。35年間の設定であれば、「35年間のトータルコスト−35年後の残存資産価値」の計算式で算出されるものです。

[図表3]にあるように、シミュレーションでは高性能戸建てが最も実質終生コストが低くなりました。ただし、性能が低いために修繕コストが加算されれば、結果は変わってきます。重要なのは、コストをさまざまな視点から見ることです。

[図表3]35年間のコストシミュレーション

平松明展

平松建築株式会社

代表取締役