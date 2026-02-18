キッシュは電子レンジ40秒＋オーブントースター50秒 スタバのペストリーの温め方がわかるレシートが有能すぎる
スターバックスのペストリー類の温め方がわかるレシートがSNS上で大きな注目を集めている。
「スタバの神店員がこれくれたからもう無敵」と件のレシートを紹介したのはめぐチャンさん（@omegudayon）。
【キッシュ】電子レンジ（500W）40秒＋オーブントースター（1000W）50秒、もしくは電子レンジ（500W）50秒
【スコーン】電子レンジ（500W）20秒＋オーブントースター（1000W）30秒、もしくは電子レンジ（500W）25秒
という具合に、スタバのペストリー類の温め方を丁寧に記したこのレシート。これさえあればスタバのテイクアウトを自宅でも目いっぱい満喫できる。
めぐチャンさんにお話を聞いた。
ーーこのレシートを入手された経緯は？
めぐチャン：先日スコーンをテイクアウトした際に、店員さんから「温め時間ご存知ですか？」とお声がけいただきました。「いいえ、知らないです」とお答えしたところ、「ではこちらお入れしておきますね！」と、温め時間が書かれた紙を一緒に入れてくださったんです。
ーーそんな紙があるとは！
めぐチャン：スターバックスには週に4〜5回ほど通っていて、テイクアウトもよく利用しているのですが、実はこのようなご案内の紙をいただいたのは初めてで…！とても嬉しくて、ちょっと感動してしまいました。何気ないひとことや気遣いなのに、「また来たいな」とあらためて思わせてくれる素敵な対応だなと感じました。
ーー投稿に大きな反響がありました。
めぐチャン：今回の投稿にはたくさんブックマークをいただいているようで、本当にありがとうございます。もしこの情報が、どなたかのちょっとした参考やお役に立てていましたら、とてもうれしいです。
◇ ◇
SNSユーザー達から
「モバイルオーダーとかドライブスルーとかでヒーティングしない時にもらえますよね 」
「それ、めちゃくちゃラッキーですね！スタバの神店員、最高！何をくれたのかめっちゃ気になる…無敵感がすごそう！ 」
「神店員ありがとう！！これで家スタバ無敵モード突入 ソーセージパイの15秒+120秒でカリッカリ復活するの神すぎる…次はキッシュ持ってくわ 」
など数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。このレシートは希望すれば店舗で発行してもらえるようだ。ご興味ある方はぜひスターバックスの店舗を訪れていただきたい。
なおめぐチャンさんは今回投稿したアカウントとは別に、猫用Xアカウント「キムチ母」（@fukuroupiyopiyo）でかわいい6匹の保護猫たちを紹介している。譲渡会や迷い猫情報、里親募集などの拡散も頻繁に行っているので、ご興味ある方はぜひチェックしていただきたい。
（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）