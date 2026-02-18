「広島２軍春季キャンプ」（１７日、日南）

今年から育成契約となった広島・河野佳投手（２４）が、中崎の教えを胸に春季キャンプで練習に励んでいる。今オフも自主トレを共にし、練習姿勢などを学んだ。投球や考え方の芯を持つことの重要性を説かれた右腕は、支配下登録を目指して腕を振り続けている。

河野が思い切り腕を振る。切れのある直球はミットに乾いた音を響かせる。首脳陣もうなずく速球だ。今オフ、３年連続で中崎に弟子入りし、請うた教え。それを体現するブルペンだった。

「中崎さんから『シーズンが始まったら真っすぐに絶対に困るから、今は真っすぐをどんどん投げたが良い』と言ってもらった。それが一番のアピールになるとも言われたんです」

芯を決める−。河野が今、最も大切にすることだ。入団１年目から、レベルアップするために、いろいろなことに取り組んできた。一方で、それは迷いが生じやすいという側面もあったという。

「（中崎さんは）当たり前のことをずっと継続してできる。芯があるというか。ひとつのことを、信じてやるのも良いと言われた。僕もうすうす感じていたけど、改めてその言葉を聞いて、やってみようと思いました」

リーグ３連覇時の守護神は、昨季、史上１１３人目の通算５００試合登板を果たした。オフもほぼ毎日、ランニングなど自身で決めたルーティンをこなす姿が、グラウンドにあった。

鉄腕リリーバーの言葉で、ひとつのことに注力する重要性を感じ取り、原点回帰。「真っすぐが良くなれば、スライダーやシュートが生きてくる」。進む道が決まった。

昨季は右肩痛を発症するなど１軍登板はなし。シーズン終了後に戦力外通告を受けた。痛めた患部は問題ない。悔しさを胸に、新たに袖を通したのは、背番号１２７のユニホームだ。

キャンプでは、直球を磨きながらスライダーやシュートの精度向上を目指している。元来、器用で、どんな球でも自在に投げられる。その上で「どんなカウントでも、もっと自信を持って投げられるようにしたい」と力を込めた。直球と対になる球を見つけ、決め球とする構えだ。

「育成選手なので、やっぱりアピールを続けていかないといけない」

短い言葉に、熱い思いを込めた。力強い直球のように、真っすぐ、支配下登録への道を進んでいく。

◆河野佳（かわの・けい）２００１年８月２３日生まれ。兵庫県加古川市出身。投手。右投げ右打ち。１７５センチ、８６キロ。小学３年でソフトボールを始める。中学は広島南シニアに所属。広陵に進学し、２年秋からエースとなり、３年春の甲子園に出場。卒業後は大阪ガスに進み、２年目には最多勝、最優秀防御率、社会人ベストナインに輝いた。２２年度ドラフト５位で広島入団。昨年オフに戦力外通告を受け、育成選手として再契約した。１軍通算成績は２１試合０勝１敗、防御率５・２８。