◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第12日 フィギュアスケート 女子SP（2026年2月17日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

フィギュアスケートの女子ショートプログラム（SP）が17日（日本時間18日）に行われ、日本勢が活躍した。中井亜美（TOKIOインカラミ）が1位、坂本花織（シスメックス）が2位、千葉百音（木下グループ）が4位で19日（同20日）のフリーを迎えることになった。

初出場の17歳・中井が自己ベストの78.71点で首位に立つと、今季限りでの引退を表明している坂本もノーミスの演技で77.23点で2位につけた。さらに最終滑走の千葉が抜群の表現力で74.00点の好スコアで、76.59点で3位の昨季世界選手権女王のアリサ・リュウの背中を捉えている。

日本勢の表彰台独占も夢ではない位置にネットでも「そうなったら凄すぎる」「フリーもこの勢いで最高の演技を期待しています！」「圧巻のオリンピックデビュー！！」「表彰台独占も夢じゃない！」「すげぇぞみんなメダル圏内だ！」「日本勢全員素晴らしい！！」と大興奮だった。