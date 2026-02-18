「阪神春季キャンプ」（１７日、宜野座）

阪神のドラフト２位・谷端将伍内野手（２１）＝日大＝が、フリー打撃で今キャンプ自身最多となる４本の柵越えを披露。第４クールで疲れも蓄積する時期だが「体は全然、元気なので。疲労もあるけど、しっかりケアしながら今のところできている」と頼もしい言葉を並べた。デイリースポーツ評論家の岡義朗氏は「バッティングで光るものを見せている。レギュラーを奪い取るには守備の向上を」と評価した。

◇ ◇

ドラフト２位の新人、谷端のフリー打撃が目を引いた。楽天との練習試合で大飛球を放っていたが、中距離打者という印象。軸を中心にコンパクトに回転するスイングで、インサイドのボールにも差し込まれることなく振り切れていた。

バッティングで光るものを見せているだけに、レギュラーを奪い取るためには守備の向上が不可欠となってくるだろう。

「走攻守」という言葉があるが、試合に出続けるためには「打つ」と「守る」や「打つ」と「走る」といった、少なくとも３つの内で２つがセットでそろうことが必要だ。そうでなければ、試合終盤で守備固めや代走を送られてしまう。

全てを高いレベルでそろえることは容易ではないが、本当の意味でレギュラーとなっていく過程で誰もが通る道。現状の守備でも及第点ではあるが、さらなる向上を目指してほしい。

また、大山は体のキレがすごく良い。そのためバットがきちんと内側から出ている。キャンプ中盤になっても疲れを感じさせないスイングは、状態の良さを雄弁に物語っている。今季はかなり期待できそうだ。