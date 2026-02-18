¡Ú19Æü¤Î¤Ð¤±¤Ð¤±¡Û¥È¡¼¥¹¥È¤ò¾Æ¤¯¾Æ¤ÌÖ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿!?ÀµÌÚ¤ÎÈ¯¸À¤ÇÈÈ¿ÍÁÜ¤·¤¬»Ï¤Þ¤ë
üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤Ï¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£º£²ó¤ÇÂè113ºîÌÜ¤ÎÄ«¥É¥é¤È¤Ê¤ë¡£
¢¡Âè99²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¢¡
Ä«¿©¤Î¥È¡¼¥¹¥È¤ò¾Æ¤¯¡¢¾Æ¤ÌÖ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡ª¡©¡¡ÀµÌÚ¡ÊÆü¹âÍ³µ¯¿Í¡Ë¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤è¤ê¡¢ÈÈ¿ÍÁÜ¤·¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤ä¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¡¢²ÈÂ²¤Î°ìÆ±¤ÏÀµÌÚ¤Î¿äÍý¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ë¡£¤ß¤Ê¤ÎÃíÌÜ¤ÎÃæ¡¢ÀµÌÚ¤Ï1¿Í1¿Í¤ÎÆ°µ¡¤ò¿ä»¡¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤Ï¤¸¤á¤Ï¾éÃÌ¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿°ìÆ±¤â¼¡Âè¤Ë¸ß¤¤¤Ë¸ß¤¤¤òµ¿¤¤¤Ï¤¸¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢Ã¯¤¬¾Æ¤ÌÖ¤ò±£¤·¤¿¤Î¤«¡©