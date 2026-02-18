考えすぎは即中止！悩みを3つに分けるだけで脳疲労を防ぐ方法【脱・疲労回復「疲れないしくみ」をつくる脳の習慣】

悩みを３つに分類して”メモリーの無駄遣い”をやめる

書き出すことで整理される

脳を疲れさせる原因の１つである悩みやストレス。これらを減らすには、原因を突き止めて、解決策をはっきりさせていくことが重要です。

まずは、自分が何に悩んでいるのか、箇条書きでいいので思いつくままにノートに書き出してみましょう。次に、それらの悩みごとを３つの種類に分類します。

①自分で解決できること

②自分で解決できそうだが、今はできないこと

③自分では絶対に解決できないこと

①の自分で解決できることに関しては、できるだけ早めに解決すべく、努力しましょう。③に関しては、あきらめるか、あきらめる努力をするか、あきらめきれない場合には時を待つ・状況が変わることを祈って待つなど、運を天に任せます。悩んでも仕方がないと割り切るのです。

そして、脳を最も疲れさせるのは②です。これは、悩むことに疲れた脳が「今は無理」と判断している状態です。そのため、脳に従って保留にして、悩むことをやめて脳を休めましょう。そうすれば、やがて疲労から回復した脳が「今ならできる」と判断して、解決できる可能性も高まります。

悩みの３分類と対処法

1.自分で解決できること

⇒できるだけ早めに解決すべく、努力

２.自分で解決できそうだが、今はできないこと

⇒「保留」にしておき、悩むことをやめる。

脳が疲労から抜け出して「今ならできる」モードになるのを待つ

３. 自分では絶対に解決できないこと

⇒あきらめて、状況が変わることを祈って待つ

【出典】『脱・疲労回復 「疲れないしくみ」をつくる脳の習慣』著：梶本修身