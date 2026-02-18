日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3763（+50.0　+1.35%）
ホンダ　1591（+20.5　+1.31%）
三菱ＵＦＪ　2951（+74.5　+2.59%）
みずほＦＧ　7159（+159　+2.27%）
三井住友ＦＧ　5853（+137　+2.40%）
東京海上　6326（+78　+1.25%）
ＮＴＴ　154（+0.9　+0.59%）
ＫＤＤＩ　2672（+2　+0.07%）
ソフトバンク　215（+0.5　+0.23%）
伊藤忠　2169（+18　+0.84%）
三菱商　4953（+63　+1.29%）
三井物　5494（+64　+1.18%）
武田　5598（+41　+0.74%）
第一三共　2962（+11.5　+0.39%）
信越化　5472（+49　+0.90%）
日立　4990（+93　+1.90%）
ソニーＧ　3498（+11　+0.32%）
三菱電　5534（+67　+1.23%）
ダイキン　20004（+119　+0.60%）
三菱重　4783（-37　-0.77%）
村田製　3507（-2　-0.06%）
東エレク　42599（+449　+1.07%）
ＨＯＹＡ　27684（+264　+0.96%）
ＪＴ　5902（+11　+0.19%）
セブン＆アイ　2338（+11　+0.47%）
ファストリ　68383（+973　+1.44%）
リクルート　6124（+10　+0.16%）
任天堂　8535（+126　+1.50%）
ソフトバンクＧ　4448（-1　-0.02%）
キーエンス（普通株）　58403（+213　+0.37%）