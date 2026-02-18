日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3763（+50.0 +1.35%）
ホンダ 1591（+20.5 +1.31%）
三菱ＵＦＪ 2951（+74.5 +2.59%）
みずほＦＧ 7159（+159 +2.27%）
三井住友ＦＧ 5853（+137 +2.40%）
東京海上 6326（+78 +1.25%）
ＮＴＴ 154（+0.9 +0.59%）
ＫＤＤＩ 2672（+2 +0.07%）
ソフトバンク 215（+0.5 +0.23%）
伊藤忠 2169（+18 +0.84%）
三菱商 4953（+63 +1.29%）
三井物 5494（+64 +1.18%）
武田 5598（+41 +0.74%）
第一三共 2962（+11.5 +0.39%）
信越化 5472（+49 +0.90%）
日立 4990（+93 +1.90%）
ソニーＧ 3498（+11 +0.32%）
三菱電 5534（+67 +1.23%）
ダイキン 20004（+119 +0.60%）
三菱重 4783（-37 -0.77%）
村田製 3507（-2 -0.06%）
東エレク 42599（+449 +1.07%）
ＨＯＹＡ 27684（+264 +0.96%）
ＪＴ 5902（+11 +0.19%）
セブン＆アイ 2338（+11 +0.47%）
ファストリ 68383（+973 +1.44%）
リクルート 6124（+10 +0.16%）
任天堂 8535（+126 +1.50%）
ソフトバンクＧ 4448（-1 -0.02%）
キーエンス（普通株） 58403（+213 +0.37%）
