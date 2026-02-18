東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値153.31 高値153.92 安値152.70
155.14 ハイブレイク
154.53 抵抗2
153.92 抵抗1
153.31 ピボット
152.70 支持1
152.09 支持2
151.48 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1855 高値1.1855 安値1.1805
1.1922 ハイブレイク
1.1888 抵抗2
1.1872 抵抗1
1.1838 ピボット
1.1822 支持1
1.1788 支持2
1.1772 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3568 高値1.3635 安値1.3496
1.3776 ハイブレイク
1.3705 抵抗2
1.3637 抵抗1
1.3566 ピボット
1.3498 支持1
1.3427 支持2
1.3359 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7701 高値0.7740 安値0.7688
0.7783 ハイブレイク
0.7762 抵抗2
0.7731 抵抗1
0.7710 ピボット
0.7679 支持1
0.7658 支持2
0.7627 ローブレイク
ピボット分析
ドル円
終値153.31 高値153.92 安値152.70
155.14 ハイブレイク
154.53 抵抗2
153.92 抵抗1
153.31 ピボット
152.70 支持1
152.09 支持2
151.48 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1855 高値1.1855 安値1.1805
1.1922 ハイブレイク
1.1888 抵抗2
1.1872 抵抗1
1.1838 ピボット
1.1822 支持1
1.1788 支持2
1.1772 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3568 高値1.3635 安値1.3496
1.3776 ハイブレイク
1.3705 抵抗2
1.3637 抵抗1
1.3566 ピボット
1.3498 支持1
1.3427 支持2
1.3359 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7701 高値0.7740 安値0.7688
0.7783 ハイブレイク
0.7762 抵抗2
0.7731 抵抗1
0.7710 ピボット
0.7679 支持1
0.7658 支持2
0.7627 ローブレイク