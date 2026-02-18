東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値153.31　高値153.92　安値152.70

155.14　ハイブレイク
154.53　抵抗2
153.92　抵抗1
153.31　ピボット
152.70　支持1
152.09　支持2
151.48　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1855　高値1.1855　安値1.1805

1.1922　ハイブレイク
1.1888　抵抗2
1.1872　抵抗1
1.1838　ピボット
1.1822　支持1
1.1788　支持2
1.1772　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3568　高値1.3635　安値1.3496

1.3776　ハイブレイク
1.3705　抵抗2
1.3637　抵抗1
1.3566　ピボット
1.3498　支持1
1.3427　支持2
1.3359　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7701　高値0.7740　安値0.7688

0.7783　ハイブレイク
0.7762　抵抗2
0.7731　抵抗1
0.7710　ピボット
0.7679　支持1
0.7658　支持2
0.7627　ローブレイク