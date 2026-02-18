【STU48 石田千穂3rd写真集（タイトル未定）】 4月22日発売 価格：3,520円

【拡大画像へ】

集英社はSTU48・石田千穂さんの3rd写真集を4月22日に発売する。タイトルは未定で、価格は3,520円。

本写真集は、STU48に1期生として加入以来、グループをけん引してきた石田千穂さんの写真集。彼女のグループ卒業を記念し、STU48での9年間の活動の集大成となる。撮影はシンガポールのリゾートホテルやヴィラでの開放的な雰囲気の中で行ない、ランジェリーやビキニのほか、セクシーカットにも挑戦した。

【石田千穂さん本人コメント】

「STU48の石田千穂です。

卒業を記念して集英社さんから3rd写真集を発売させていただきます。

シンガポールで美味しいご飯を沢山食べながら、自然に、そして大胆に大人になった私を撮影していただきました。

STU48での活動を始めた、15歳の頃の私と比べると本当にお姉さんになりました。感慨深いです。

とっても特別で大切な1冊、大好きな皆さんに見ていただける日がとても楽しみです。」

（C）集英社／菊地泰久