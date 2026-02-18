１８日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：５０ 日・貿易統計（通関ベース）
０９：３０ 豪・賃金指数
１６：００ 英・消費者物価指数
１６：００ 英・小売物価指数
１６：１５ 日・訪日外国人客数
１６：４５ 仏・消費者物価指数（改定値）
２１：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２２：３０ 米・耐久財受注
２２：３０ 米・住宅着工件数
２２：３０ 米・建設許可件数
２３：１５ 米・鉱工業生産
２３：１５ 米・設備稼働率
※中国，香港，台湾，韓国，ベトナム，シンガポール，マレーシア市場が休場
※米・２０年物国債入札
○決算発表・新規上場など
決算発表：トレンド<4704>
出所：MINKABU PRESS
