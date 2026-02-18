１８日の主なマーケットイベント １８日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・貿易統計（通関ベース）

０９：３０ 豪・賃金指数

１６：００ 英・消費者物価指数

１６：００ 英・小売物価指数

１６：１５ 日・訪日外国人客数

１６：４５ 仏・消費者物価指数（改定値）

２１：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２２：３０ 米・耐久財受注

２２：３０ 米・住宅着工件数

２２：３０ 米・建設許可件数

２３：１５ 米・鉱工業生産

２３：１５ 米・設備稼働率

※中国，香港，台湾，韓国，ベトナム，シンガポール，マレーシア市場が休場

※米・２０年物国債入札



○決算発表・新規上場など



決算発表：トレンド<4704>



