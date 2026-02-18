○経済統計・イベントなど

０８：５０　日・貿易統計（通関ベース）
０９：３０　豪・賃金指数
１６：００　英・消費者物価指数
１６：００　英・小売物価指数
１６：１５　日・訪日外国人客数
１６：４５　仏・消費者物価指数（改定値）
２１：００　米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２２：３０　米・耐久財受注
２２：３０　米・住宅着工件数
２２：３０　米・建設許可件数
２３：１５　米・鉱工業生産
２３：１５　米・設備稼働率
※中国，香港，台湾，韓国，ベトナム，シンガポール，マレーシア市場が休場
※米・２０年物国債入札

○決算発表・新規上場など

決算発表：トレンド<4704>

出所：MINKABU PRESS