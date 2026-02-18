１７日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５３円３１銭前後と前日と比べて１５銭程度のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８１円７２銭前後と同１５銭程度のユーロ安・円高だった。



この日にニューヨーク連銀が発表した２月の製造業景況指数が市場予想を上回ったことや、米ＡＤＰリサーチ・インスティテュートとスタンフォード・デジタル・エコノミー・ラボが公表した暫定推計で１月３１日までの４週間で米民間雇用者数が週平均で１万２５０人増加したことを手掛かりにドル買いが流入。また、イランのアラグチ外相が米国との協議終了後に「良好な進展があった」と述べ協議を継続する方針を示し、中東の地政学リスクが後退したこともドルの支援材料となり、ドル円相場は一時１５３円９２銭まで上伸した。ただ、その後は節目の１５４円を前に失速。全米住宅建設業者協会（ＮＡＨＢ）が公表した２月の米住宅建設業者指数が前月から低下したことなどが重荷となる形で１５３円２０銭近辺まで軟化する場面があった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１８５５ドル前後と前日と比べて０．０００４ドル程度のユーロ高・ドル安だった。



出所：MINKABU PRESS