6月12日より新宿ピカデリーほかにて全国公開される柄本佑主演映画『メモリィズ』の追加キャストとして、イッセー尾形、穂志もえか、香椎由宇らの出演が発表された。

参考：柄本佑主演映画『メモリィズ』2026年6月公開決定 超特報映像＆超ティザービジュアルも

本作は、京都造形芸術大学（現：京都芸術大学）在学中に短編映画『すこしのあいだ』でISCA最優秀作品賞、『夜のこと』で最優秀学科賞を受賞し、卒業後は石井裕也監督の『月』や『茜色に焼かれる』などの助監督、土井裕泰監督の『花束みたいな恋をした』や『片思い世界』などのメイキングカメラマンとして活躍し、本作が初の長編監督となる坂西未郁のデビュー作。 主人公・雄太役で柄本が主演を務める。

雄太（柄本佑）が九州の田舎町へとやって来たのは、脚を骨折した義父が回復するまで身の回りの世話をするためだった。義父が営む昔ながらの写真館の仕事を手伝いながら、東京にいる妻と娘との間で、スマホで撮った映像を交わす。大きな事件は何も起こらないが、日々の些細な出来事と、その記録と記憶の連なりに、家族の人生という長い時間の存在が、静かに、鮮やかに浮かび上がってくる。

父の世話を雄太に託し、外国人旅行者向けツアーガイドの仕事と子育てを東京で続ける妻・ゆきを穂志、言葉少なに雄太との日々を過ごす義父・誠をイッセーがそれぞれ演じる。さらに、香椎が家族の大切な記憶を象徴する人物役を担当。そのほか、梅沢昌代、伊佐山ひろ子、成田裕介、占部房子が出演する。

あわせて、雄太（柄本佑）と義父（イッセー尾形）の誠が映写機の前にいるシーン、ゆき（穂志もえか）と娘が雄太から届いた動画を見ている姿、皆で雄大な自然の前に佇む様子など家族の何気ない日常を捉えた場面写真も公開された。（文＝リアルサウンド編集部）