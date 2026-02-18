侍ジャパンも油断禁物…“アンダードッグ”韓国が乗り越えなければならない「台湾」の壁【WBC】

韓国のWBCの目標はベスト8だ。だが台湾を破らなければ、3大会連続1次ラウンド敗退という屈辱を拭い、アメリカ行きのチャーター機に乗ることはできない。その台湾は直近の国際大会優勝によって自信に満ちあふれている。

ツェン・ハオジュ監督が率いる台湾代表は、歴代最高クラスのラインナップをそろえ、WBCでも波乱を続けようとしている。2024年WBSCプレミア12では日本を破って優勝を果たし、日本の国際大会27連勝を止めて世界を驚かせた。

しかし、2023年WBCでは1次ラウンドで敗退した。当時はキューバ、イタリア、オランダ、パナマと同じプールAに入り、5チームすべてが2勝2敗で絡み合う史上まれにみる大混戦の中、最下位で脱落した。結局、昨年3月の予選を経て紆余曲折の末に本大会出場を決めた。

投手16人、野手14人で最終エントリーを編成した台湾において、最大のエースは北海道日本ハムファイターズでプレーするグーリン・ルェヤンだ。彼は2024年、21試合（125回）で10勝2敗、防御率1.66の成績を残し台湾プロ野球レギュラーシーズンMVPを受賞した。そして昨年に日本ハムと契約し、7試合（32.1回）で2勝2敗、防御率3.62を記録した。

しかし、韓国が最近最も恐れてきた存在は左腕のリン・ユーミン（アリゾナ・ダイヤモンドバックス傘下マイナー）だ。

リン・ユーミンとは2023年杭州アジア大会、2024年プレミア12などで計3度対戦。杭州アジア大会セカンドステージの韓国戦では6回4被安打、1四球、6奪三振、無失点、決勝では5回5被安打、2四球、2失点と好投した。2024年プレミア12では4.2回を投げて2被安打、2四死球、3奪三振、2失点を記録した。ただ、対戦を重ねるごとに攻略され、昨季AAAでは23試合（101.2回）で5勝7敗、防御率6.64にとどまった。

「台湾のムン・ドンジュ」と呼ばれるシュー・ルオシーは最速158kmの速球を武器に昨季の台湾プロ野球を席巻し、今季より福岡ソフトバンクホークスでプレーする。ロサンゼルス・ドジャースも関心を示した逸材は、台湾で通算64試合（305回）を投げ16勝18敗1ホールド、防御率2.42を記録した。

ほかの海外組投手では左腕のリン・ウェイエン（アスレチックス傘下）が成長中だ。昨年はマイナーのA、A+、AAをすべて経験した。26試合（87回）で4勝5敗、防御率3.72、117奪三振、22四球と球威と制球を兼ね備えている。今年はアスレチックスの春季キャンプにも招待された。

また、台湾の打線は火がつくと常に恐ろしい。2024年プレミア12で韓国のサブマリン投手コ・ヨンピョから2ラン本塁打を放ち、大会打率0.625（24打数15安打）、2本塁打、6打点と猛打を振るってMVPまで受賞した主将チェン・ジェシェンは常に警戒すべき存在だ。今季を前に西武と契約したリン・アンコーは昨年、打率0.318（330打数105安打）、23本塁打、73打点、OPS（出塁率+長打率）1.000を記録した。

内野では遊撃手ジャン・クンユー（中信兄弟）が守備の中心を担い、メジャー通算235試合20本塁打の経歴を持つジャン・ユーチェン（富邦ガーディアンズ）も長打力のある内野手として注意が必要な存在だ。ウー・ニェンティン（台鋼ホークス）は昨年の台湾プロ野球首位打者でコンタクト能力が強みだ。

海外組を見ると、チェン・ツェンチー（ボストン・レッドソックス）はアジア大会でムン・ドンジュから3安打を放ちキラーとして知られる打撃特化型内野手だ。

また台湾系アメリカ人選手のスチュアート・フェアチャイルド（クリーブランド・ガーディアンズ傘下マイナー）はメジャー通算277試合打率0.216、132安打、18本塁打、68打点、OPS 0.689を記録している。マイナーでは通算421試合で打率0.274、416安打、48本塁打、198打点、OPS 0.808の生産力を示した外野手だ。

同じく台湾系アメリカ人選手のジョナサン・ロング（シカゴ・カブス傘下マイナー）は、『MLBパイプライン』基準でカブス有望株7位に入る長距離砲だ。昨季AAAでは140試合、打率0.305（514打数157安打）、20本塁打、91打点、OPS 0.883を記録した。ロングの一発も警戒しなければならない。

投打ともに史上最大級のラインナップを整えた。世界最高の座に上り詰めた台湾を破るためには、韓国も徹底分析し、慢心してはならない。

韓国が劣っているわけではないが、かといって上回っているわけでもない。直近6度の国際大会では2勝4敗と、韓国が台湾に後れを取っている。

大会日程も韓国には不利だ。韓国と台湾は8日に対戦する。ところが、韓国は前日7日午後7時に日本戦を戦っている。台湾戦は8日正午に行われる。十分な休息を取れない環境的不利を抱えたまま、韓国は台湾戦に臨まなければならない。

いまや韓国がアンダードッグだ。台湾は伏兵ではなく世界王者である。台湾を越えられなければ韓国のWBCベスト8は望めない。

