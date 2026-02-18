がんは「見つかってから治す」もの――そう考えてきた人は多いだろう。だが堀江貴文氏は、がんは発症する前に先手を打つ「予防医療」こそが合理的だと語る。人間ドックから最先端治療の免疫細胞療法まで、がん対策のいまを「予防」と「お金の価値」の観点から読み解いていく。※本稿は、『予防医療How Much？ 病気のリスクをお金の価値で考えてみた』（堀江貴文/著、メディカルレビュー社）の一部を抜粋・編集したものです。

早期発見が困難ながんは

人間ドックでリスクの回避を

国が勧めているがん検診を受けていれば、大腸がん、胃がん、乳がん、肺がん、子宮頸（けい）がんについては、症状が出る前の初期段階で発見できる可能性がある。それ以外のがんの早期発見となると、全額自己負担の人間ドックが選択肢に入ってくる。

ただしひと言で人間ドックと言っても、メニューは医療機関によって千差万別だ。たくさんある検査の中でどれを優先的に受けるべきなのだろうか。籠谷教授（編集部注／慶應義塾大学医学部・先端医科学研究所 がん免疫研究部門、籠谷勇紀教授）の意見はこうだ。

「人間ドックでは、腹部CTやMRI、超音波内視鏡などのメニューがあり、膵臓（すいぞう）がんなど、早期発見が困難ながんを見つけられることがあります。発症リスクが高い人はこれらの定期的な検査により利益を得られる可能性がありますが、がんのリスクをどう評価するかは難しいです」

将来的にはがん発症と関わる遺伝的な素因など、より細かいリスク評価ができるようになると考えられるが、現状では喫煙歴などの生活習慣や家族歴（血縁者に同じがんの人がいるか？）などの情報が、人間ドックのメニューを選ぶ手がかりになる。

