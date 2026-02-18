「15歳とは思えない」「なんて残酷な」C・ロナウド長男が日本を圧倒！圧巻デュエル→華麗なヒールアシストに世界反響！「凄まじいフィジカルだ」
言わずと知れた稀代のスーパースター、ポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドの長男が、日本を相手に魅せた。
ポルトガルで開催されている「4 Nations Tournament」に出場しているU-16ポルトガル代表のFWクリスティアーノ・ロナウド・ジュニアのアシストが反響を呼んでいる。
スペイン紙『MARCA』の公式SNSが取り上げたのが、初戦となったU-16日本代表戦（３−０）の２点目のお膳立てだ。圧倒的なフィジカルを駆使してペナルティ内でマーカーをなぎ倒すと、意表を突く華麗なヒールパスで、アシストをマークしてみせた。
このシーンに、世界のサッカーファンから次のような声が上がった。
「父親の15歳の時よりいい選手だ」
「15歳とは思えない体格だ」
「素晴らしいじゃないか」
「虎のようだ」
「凄まじいフィジカルだ」
「なんて残酷なアシストだ。父の絶頂期でもなかった」
「まるで丸太のよう」
「なんて上手いんだ」
15歳とは思えない、父譲りの体躯を誇るCRジュニア。今後の成長から目が離せない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】本当に15歳？ 驚異の体躯を誇るクリスティアーノ・ロナウド・ジュニアの華麗なヒールアシスト
ポルトガルで開催されている「4 Nations Tournament」に出場しているU-16ポルトガル代表のFWクリスティアーノ・ロナウド・ジュニアのアシストが反響を呼んでいる。
スペイン紙『MARCA』の公式SNSが取り上げたのが、初戦となったU-16日本代表戦（３−０）の２点目のお膳立てだ。圧倒的なフィジカルを駆使してペナルティ内でマーカーをなぎ倒すと、意表を突く華麗なヒールパスで、アシストをマークしてみせた。
このシーンに、世界のサッカーファンから次のような声が上がった。
「父親の15歳の時よりいい選手だ」
「15歳とは思えない体格だ」
「素晴らしいじゃないか」
「虎のようだ」
「凄まじいフィジカルだ」
「なんて残酷なアシストだ。父の絶頂期でもなかった」
「まるで丸太のよう」
「なんて上手いんだ」
15歳とは思えない、父譲りの体躯を誇るCRジュニア。今後の成長から目が離せない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】本当に15歳？ 驚異の体躯を誇るクリスティアーノ・ロナウド・ジュニアの華麗なヒールアシスト