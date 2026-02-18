STU48石田千穂、卒業記念写真集の発売が決定！ランジェリーやビキニ姿も披露「本当にお姉さんになりました」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

STU48石田千穂のグループ卒業記念写真集（タイトル未定）が、4月22日に発売されることが決定した。

■「自然に、そして大胆に大人になった私を撮影していただきました」（石田千穂）

STU48に1期生として加入以来、数多くのシングルで選抜・センターを務めるなど、グループを牽引してきた石田千穂。彼女のグループ卒業を記念した、3冊目の写真集の発売が決定した。

STU48での9年間の活動の集大成となる本作の撮影は、シンガポールのリゾートホテルやヴィラでの開放的な雰囲気の中で慣行。

ランジェリーやビキニの他、彼女史上最高のオトナセクシーカットにも挑戦。グループを卒業し、あらたなステージへ歩みを進める彼女の新境地を切り取った、圧倒的に艶っぽい、大満足間違いなしの1冊となっている。

■石田千穂 コメント