STU48石田千穂、卒業記念写真集の発売が決定！ランジェリーやビキニ姿も披露「本当にお姉さんになりました」
STU48石田千穂のグループ卒業記念写真集（タイトル未定）が、4月22日に発売されることが決定した。
■「自然に、そして大胆に大人になった私を撮影していただきました」（石田千穂）
STU48に1期生として加入以来、数多くのシングルで選抜・センターを務めるなど、グループを牽引してきた石田千穂。彼女のグループ卒業を記念した、3冊目の写真集の発売が決定した。
STU48での9年間の活動の集大成となる本作の撮影は、シンガポールのリゾートホテルやヴィラでの開放的な雰囲気の中で慣行。
ランジェリーやビキニの他、彼女史上最高のオトナセクシーカットにも挑戦。グループを卒業し、あらたなステージへ歩みを進める彼女の新境地を切り取った、圧倒的に艶っぽい、大満足間違いなしの1冊となっている。
■石田千穂 コメント
STU48の石田千穂です。
卒業を記念して集英社さんから3rd写真集を発売させていただきます。
シンガポールで美味しいご飯を沢山食べながら、自然に、そして大胆に大人になった私を撮影していただきました。
STU48での活動を始めた、15歳の頃の私と比べると本当にお姉さんになりました。感慨深いです。
とっても特別で大切な1冊、大好きな皆さんに見ていただける日がとても楽しみです。
■書籍情報
2026.04.22 ON SALE
『石田千穂 サード写真集（タイトル未定）』
(C)集英社／菊地泰久
■関連リンク
石田千穂 OFFICIAL X
https://x.com/_ishida_chiho
STU48 OFFICIAL SITE
https://sp.stu48.com/