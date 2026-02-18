◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 第12日 フィギュアスケート 女子SP（2026年2月17日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

フィギュアスケートの女子ショートプログラム（SP）が17日（日本時間18日）に行われ、千葉百音（木下グループ）が最終滑走で登場し、ノーミスの演技で74.00点の高得点で4位につけた。

冒頭にフリップ―トーループの連続3回転を決め、その後も2回転アクセル、3回転ルッツとジャンプを着氷するなど、レベルの高い演技で持ち味を発揮した。さらに会場から手拍子が起こった際にも笑顔を見せるなど、初出場の大舞台を楽しみ、抜群の表現力で会場を魅了した

この演技にネットでは「最後のステップの伸びと表現力に鳥肌が立った」「あの最終グループの締めくくりが圧巻すぎて涙が止まらなかった」「演技構成と曲良いね」「20歳にして冒頭からあの色気と表現力にやられた」「紫の衣装が映えてた！」「堂々とした熱演素晴らしかった」「五輪の魔物もメロメロだったんだよきっと」「最終滑走でこの完成度…本当にすごいです！」といった声があがった。