坂口安吾の命日だった。小説家であり評論家、随筆家。1955（昭和30）年2月17日朝、脳出血のため48歳で逝った。

少年時代は野球や陸上競技に熱中し、戦後は文壇野球チームでエース、4番を務めた。

『肉体自体が思考する』という随筆がある。サルトルの小説について＜たゞ肉体が考へ、肉体が語つてゐる＞として＜我々の倫理の歴史は、精神が肉体に就て考へてきたのだが、肉体自体もまた考へ、語りうる＞。

織田作之助らの小説についての文章だが、野球にも通じている。

1980―90年代、大リーグで首位打者8回、安打製造機と呼ばれたトニー・グウィン（パドレス）が「ボールを見て反応する。球種が分かれば、手や体が自然に動いてくれる」と語っている。ピュリッツァー賞も受賞したことがあるコラムニスト、ジョージ・F・ウィルは『野球術』で「マッスル・メモリー（筋肉記憶）」と名づけた。

ドジャースなどで内野手、監督、ロッテにも在籍したことがあるジム・ラフィーバーが語っている。指導者になってからの話である。「理論ばかりが多すぎて、血のにじむような練習が足りない。単調な反復練習、手に血豆ができるような退屈な練習を重ねてこそ、筋肉に記憶が蓄積される」

野球の練習も頭で考える前に体が自然と動くようになるために行っている。阪神の沖縄・宜野座キャンプは第4クールに入り、監督・藤川球児は「技術を体で覚えていく段階」と言った。経験の少ない投手たちについて「難しいと思います。彼らが体で感じて足りないところを頭で反省して、次の日に実践してみて……」。投球練習が終わったブルペンでコーチ陣とそんな話をしたそうだ。

その後のブルペンでカーソン・ラグズデールがドッジボールのようなボールを両手で持ち、及川雅貴はうちわのようなものを手に平均台のような器具の上で、ともにシャドーピッチングを繰り返した。あれも「体で覚える」練習だろう。

安吾は＜本因坊秀哉がうまいことを言っている。プロの碁打と素人の碁打とどこが違うかといえば＞と書いている。＜プロは三面記事を読んでも相撲を見ても料理を食っても、常に碁に結びつけて考える。生活のすべてを碁に結びつけて考えている＞。プロ野球人もまたしかり。それが「没頭」だろう。 ＝敬称略＝

