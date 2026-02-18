今季限りで休部する社会人野球・パナソニックの本間颯太朗内野手（23）は、入社2年目を迎えて副主将に就任。チームの一員として過ごすラストイヤーに向けて、揺るぎない決意を明かした。

「自分が入社して2年でチームがなくなってしまうのは思い描いていた将来とは違う形になりましたが、過去を見てくよくよするのではなく、しっかり前を向いてラスト1年をやっていきたい」

パナソニックホールディングスから休部が発表されたのは昨年12月。当時の心境を「正直、頭が真っ白になったというか、予想もしていなかったです」と振り返る。もたらされた一報の衝撃は大きかったが、気持ちは既に切り替えた。副主将という新たな肩書も加わり、言葉には力がこもる。

「去年は新人として右も左も分からないまま、とにかく頑張るという意気込みでやっていましたが、今年はチーム全体を引っ張れるような存在になっていきたい。主将の松浦さんをしっかり支えることを念頭に置きつつ、その中で松浦さんの手が回らないところや、自分自身が率先して行動することを意識しています」

慶大4年時には主将を務めるなどリーダーシップは申し分ないが、一プレーヤーとしてもさらなる高みを目指している。昨季は新人ながら、都市対抗近畿地区2次予選初戦の日本新薬戦で決勝弾。2年ぶりの本戦出場につながる貴重な1勝を、チームにもたらした。スタメン出場の機会を数多く勝ち取った一方で、課題として残ったのが外角へ逃げる変化球への対応力。今オフは克服に時間を割く。

「自分の場合は、センターへの意識だけだと引っかけてしまう。それをもう少し右中間からライト方向へ打つという意識でバッティングをしています」

練習中は予め、打つ方向を決めてスイングを重ねる。昨季はセンター返しを徹底していたが、今季は方向を右中間から右翼へ設定。ボールの内側にバットのグリップを入れていくようなイメージに変えた。昨年は130〜140だった逆方向への打球速度は、150キロ前後にまで上昇。実戦形式ではないにせよ、成果は着実に現れつつある。「中軸に入り込めるパンチ力というか、力強さはあると思う」と井上貴晴監督。指揮官の期待通りに右のスラッガーとして機能すれば、打線の迫力は格段に増す。

「野球に対して全てをつぎ込む1年にしたい。後悔なく笑って終われるように」

今季のチームスローガンは“All in”。目の前の1球に全身全霊を賭し、有終の美を飾る。