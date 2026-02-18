◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スピードスケート 女子団体パシュート 3位決定戦(大会12日目/現地17日)

銅メダルを獲得した女子団体パシュート日本代表の郄木美帆選手がチームをたたえました。

準決勝でオランダに敗れるも3位決定戦でアメリカに勝利し、同種目3大会連続でのメダル獲得となった日本。郄木選手は表彰式後の取材で「去年やおととしまでだと自分たちがここまでのレベルで戦えると想像がつかないようなチームだった」と告白します。

続けて「この1年間で成長し、ここまで上り詰めたことができたところにひとつ誇りに思う部分がある」とチームの成長に胸を張ります。さらに「最後まで攻める気持ちを忘れずに挑んだ結果の銅メダル。その点においてもこのチームを誇りに思う」とレースで見せた姿勢を喜びました。

郄木選手は今大会、500mと1000mでもメダルをとり、すでに3つのメダルを獲得。さらに現地20日には1500mが控えています。

これまで2大会連続の銀メダルを獲得している1500m。郄木選手は「ここまで来たので最後は振り絞って(滑りたい)。自分のすべてを出すレースをこのパシュートでできたので、1500mでも生かせたら」と意気込みました。チームでつかんだ自信と勢いを胸に、郄木選手が悲願の金メダルへ向け今大会最後の種目へ挑みます。