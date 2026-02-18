18日（水）午後は北風冷たく、日本海側ではふぶきになる見込みです。

＜18日（水）の天気＞

日本付近は高気圧の圏内ですが、日本海から低気圧が近づいています。夜にかけて発達しながら北海道に接近し、低気圧からのびる前線が本州付近を通過する見込みです。午前中は晴れるところが多いですが、午後は北日本の日本海側や北陸で雨や湿った雪が降り出しそうです。夕方以降は上空に寒気が流れ込むことで、広く雪に変わる予想です。風も強まってふぶくところがあるでしょう。東北や北陸では雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。夜は近畿北部や山陰でも雪が降る見込みです。太平洋側は晴れるところが多いですが、次第に北風が強まって寒くなりそうです。

＜予想最高気温（前日差）＞

前日より高いところが多く、昼間は3月並みの気温になりそうです。ただし、夕方以降は各地で風冷えとなるでしょう。

札幌 3℃（-1）

仙台 10℃（＋3）

新潟 10℃（＋4）

東京 13℃（＋4）

名古屋 13℃（＋1）

大阪 12℃（＋1）

鳥取 10℃（＋1）

高知 15℃（±0）

福岡 13℃（-1）

＜週間予報＞

■大阪〜那覇

19日（木）は山陰も晴れますが、空気が冷たく真冬の寒さになるでしょう。20日（金）からは気温が上がり、3連休は春の暖かさになりそうです。連休中日の22日（日）はくもりや雨のところが多くなる見込みです。

■札幌〜名古屋

19日（木）は北日本や北陸の雪は次第にやみますが、寒気が入って厳しい寒さになるでしょう。20日（金）は寒さがゆるみ、3連休は季節先取りの暖かさ。札幌は10℃近く、東京は20℃近くまで気温が上がる見込みです。土日は広く晴れてお出かけ日和、連休最終日の23日（月）は北日本や北陸で雨が強まる予想です。