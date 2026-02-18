3月に行われる第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で日本と同組（プールC）の韓国代表は前日16日から沖縄で直前合宿をスタートさせている。この日は沖縄南部の東風平運動公園野球場で全体練習を実施。近年、国際大会では不振が続き今回も主力に故障者が出るなど下馬評は決して高くないものの、潜入すると投打のキーマンとなる2人が静かに牙を研いでいた。（取材・遠藤 礼）

午前中、その背中を追ったのは投手陣のリーダー的存在と言っていい柳賢振（リュ・ヒョンジン）だ。日本のファンにはドジャーブルーの印象が強いかもしれない。韓国を代表する左腕で13年からドジャースに移籍しメジャー通算11年で4度の2桁勝利を含む78勝を記録。24年から韓国に復帰し昨季はハンファで9勝（7敗）を挙げた。午前11時前、到着したチームバスから最初に登場したのがリュ。ファンからサインを求められると早速、韓国メディアからインタビューを受けるなど大物感が漂っていた。

練習が始まり、行動を追っていくと今回の代表メンバーでのリュの役割がうかがえる。柳志荽（リュ・ジヒョン）監督をはじめ、首脳陣と積極的にコミュニケーションをはかり、ほとんどが年下のチームメートと笑顔で会話。キャッチボールではハンファの後輩でまだ19歳の鄭宇宙（チョン・ウジュ）とペアを組み助言する場面も見られた。この日、リュ自身はブルペン入りせず投内連携、強化トレーニング、ショートダッシュなどを行って昼過ぎには球場を後にした。動きは少なくてもその存在感は圧倒的。08年の北京五輪金メダル、09年WBC準優勝に貢献するなど国際経験も豊富で、今回は17年ぶりとなる代表復帰となりその老練な投球術だけでなく投手陣の精神的支柱としても大きな力になりそうだ。

午後はグラウンドで野手の打撃練習がスタート。ほとんどが背番号なしのプラクティス用のウェアで汗を流しておりなかなか選手を特定するのが難しかったが、その男だけは別だった。ウェアがはち切れそうになるぐらいの筋骨隆々のボディーに、派手なイエローのアームスリーブを着用。今回の韓国代表で主軸を担うことが確実な安賢民（アン・ヒョンミン）の打撃はすさまじかった。短尺バット、インパクトの瞬間に金属音が鳴る特殊なバット、通常のものと3種類を使い分けてティー打撃を開始。満を持して打席に入ると、左中間最深部の防球ネットに弾丸ライナーを突き刺すなどサク越えを連発した。昨年11月の日本との強化試合でも2本塁打をマーク。黄色が目印の“キン肉マン”は要注意だろう。

他にも、先発の軸を担う郭斌（クァク・ビン）、41歳の大ベテラン・盧景銀（ノ・ギョンウン）らがブルペン入りして力投。アンとともに打線の中心を任せられるはずの金倒永（キム・ドヨン）は特大アーチを次々に描いていた。ここにダニングやオブライエンといったメジャー経験もある海外組が加わってくる予定。韓国の初戦は3月5日のチェコ戦で、日本とは7日にぶつかる。