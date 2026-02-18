西武アカデミー・綱島龍生コーチ伝授…股関節のタメで作る理想的な送球ステップ

ゴロを捕ってから送球までに時間がかかる、送球が安定しない――。こうした悩みの多くは、捕球時に体が送球方向へ流れすぎることに起因する。西武アカデミーの綱島龍生コーチは、スムーズな送球への移行には「股関節のタメ」と「ステップのタイミング」が不可欠と説く。

内野手のゴロ捕球で最も避けたいのは、捕球前から体が投げたい方向に流れること。綱島コーチは「股関節に乗りきらないと、体が先に行ってしまう」と指摘する。改善ポイントはむやみに突っ込むのではなく、捕球の入りで体の右側（軸足側）の股関節に少し体重を乗せること。「タメ」を作ることで踏み出し足のつま先と連動して投げたい方向へ体重を送り出せるようになり、自然と次のステップが踏み出しやすくなる。

トップレベルの選手の共通した動きとして、西武・源田壮亮、外崎修汰両内野手を挙げる。2人は捕球時に動きを止めない。「動きを止めて捕ることはなかなかない。流れを作ってあげることが大事です。右足（の着く位置）を決めて、つま先をあげた左足を出すのと一緒に打球を捕っていけるように指導しています」。この意識を持つことでリズムが格段に良くなる。

一塁への送球距離が長い三塁手や遊撃手は、下半身の粘りとステップの力強さがより重要になる。右足で地面を蹴り、投げたい方向へエネルギーを「送る」意識を持つことが安定したスローイングに直結する。捕球の形が悪ければ正確な送球は難しくなる。「いい形で捕っていい形でステップができるから、いい送球につながる」という因果関係を理解することが上達の近道だ。

練習も「悪い形でたくさんやるより、いい形で10球、20球と区切りをつけてやるべき」と質を重視すべきと助言。漫然と数をこなすのではなく、1球ごとに股関節への乗り方や足の運びをセルフチェックすることが欠かせない。自分の体をコントロールし、理想のステップが踏めるようになれば、深い位置に飛んだ打球でもアウトにできるはずだ。（First-Pitch編集部）