『新作』待ってたーーーッ！【3COINS】春になる前にゲットしたい！「花粉対策グッズ」

そろそろ花粉症対策を始めたい頃。せっかくなら、実用性だけでなくおしゃれに持てるアイテムを選びたいところです。そこで今回ご紹介するのが【3COINS（スリーコインズ）】から登場した、新作の「花粉対策グッズ」。花粉が多く飛散する前の準備がおすすめです。

トレンド感あるメガネで目元をしっかりガード

【3COINS】「花粉メガネ」\550（税込）

花粉シーズンに痒くなる目元をガードする、透明なフード付きの花粉メガネ。トレンド感のある丸みのあるフレームで、花粉対策用とは思えないおしゃれさ。肌馴染みのいいベージュ・チャコールグレー・ブラウンのカラー展開で、ファッションアイテムとして普段のコーデにすっと溶け込みそう。

バッグに付けて常に持ち歩きたいティッシュケース

【3COINS】「コンパクトティッシュケース」\330（税込）

外出時に必需品となるポケットティッシュは、バッグの中で迷子になりがち。これならカラビナでバッグの持ち手に引っ掛けられて、すぐに使えます。高見えするレザー調素材で、ポケットティッシュ入れとは思えないおしゃれさ。大人女性のバッグにもなじみそう。キャメル・ブラック・アイボリーの3色展開です。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

Writer：licca.M