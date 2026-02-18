【ボクらを熱狂させる仮面ライダーヒロイン】松田るかの告白｢嬉しくてスキップしながら帰りました｣

『仮面ライダーエグゼイド』ポッピーピポパポ／仮野明日那役

「最終オーディションを受けに、東映本社へ行ったのですが、その帰り際にそのまま合格が決まりました。とても嬉しく、当時のマネージャーさんと一緒に手を繋いで、スキップしながら帰ったことを覚えています。

私が演じたポッピーピポパポは、″ゲーム病″という病気が蔓延する世界でのウイルスです。自分で説明していて笑っちゃうんですが、ゲーム筐体と現実世界を行き来できて、人間に擬態することもできる、カラフルで元気で明るい人型ウイルスです（笑）。最初は、人間（仮野明日那）に擬態しているときとの差を意識していました。ポッピーのときには喋る声も高く変えていたので、撮影が終わる頃には、カラオケでどんな歌でも楽に感じるほど声が高くなっていました。

常に台本３冊持ちで脳みそがフル回転していた1年でしたし、正直余裕はなかった気がします。放送から10年経ちますが、『エグゼイド』に出ていたからこそ決まったような仕事が今もあります。これは皆様が『エグゼイド』を楽しんでくださっていたからですし、今もなお愛されている″証拠″です。私にとって大きな仕事の一つであると、胸を張って言えます。皆様ありがとうございます！」

Matsuda Ruka 30歳 沖縄県出身。

