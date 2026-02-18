サンリオファン集合ーーーッ！【セリア】の「キャラクター雑貨」が超カワイイ♡

シール、キーホルダー、ぬいぐるみなど、大人も夢中になって集めたくなるキャラクターグッズ。今回は【セリア】で買える、【サンリオ】の「キャラクター雑貨」をピックアップ。キラキラシールやふわふわワッペンなど、争奪戦になりそうなカワイイ雑貨をレポート。店舗で見つけたら奇跡かも！ 即GETがおすすめです。

使い方いろいろ！ ふわふわでカワイイ、ワッペン

@198_0kさんが予約してGETしたというのが、サンリオキャラクターの「パイルワッペン」です。ハローキティ、マイメロディ、クロミといったおなじみのキャラクターが、シロクマのコスチュームを着たキュートなデザイン。さらに、ふわふわとした質感もポイントです。ポーチやハンカチといったお気に入りのアイテムにつける他、シールとしてコレクションするのもおすすめ。全種類欲しくなってしまいそうです。

クオリティ高すぎな、きらきらシールも！

@nanaironotobira2さんが「再販」でGETしたというのが、こちらの「サンリオキャラクターズ キラッとシール」です。角度によって光り方が変わるホログラムシールで、全6種類だそう。「サンリオキャラクター大賞」で、いつも上位にランクインするような人気キャラクターをはじめ、「パティ＆ジミー」「ゴロピカドン」といった、これから再注目を集めそうなキャラクターも登場しています。

推しキャラだけのシールもあり

@nanaironotobira2さんがおすすめする「サンリオキャラクターズ キラッとシール」の、No.5はマイメロとクロミ、No.6はキティちゃん。いろいろなキャラクターではなく、推しキャラのシールだけを集めたい人にぴったり。No.6は、キティちゃんとフルーツをモチーフにしたデザインになっており、青、緑や黄色といったキティちゃんには珍しい色のコスチュームも。このクオリティのシールが\110（税込）で買えるなんて驚きです。

見つけたら奇跡かも！？

こちらは、「サンリオキャラクターズ キラッとシール3」の2種類。年代が新しそうな、淡い色調のキティちゃんシールがキュート。@nanaironotobira2さん曰く、「他にもポムポムプリンだけのシールなどもありました」とのこと。「シールブームのためか早々に残り少なくなっていました」ともコメントしており、見つけたら即買っておくのがよさそうです。

