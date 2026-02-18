ミルクをたっぷりと飲んだ子猫。ミルク後の状態を確認するために立てて抱っこしてみると...？あまりにも愛らしい姿が尊いと反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で319万回表示を突破し、「目一杯 詰め込んだねぇ」「可愛いぃ～」といったコメントが寄せられることとなりました。

お腹いっぱい！

Xアカウント「Kahori 花と猫と野菜の暮らし」に投稿されたのは、ミルクを飲んだ子猫の姿。保護猫活動やミルクボランティアをしているという投稿主さん。ミルクを飲んだ後の子猫の状態を見るのに立てて抱いてあげたそう。すると、とても可愛らしい姿が見られたといいます。

お腹がいっぱいになった子猫のお腹が見事なまでに膨らんでいたのだとか。お腹が膨らむのも子猫がミルクをきちんと飲めているかの判断材料になるそう。まだミルクを飲むのも未熟な子猫。口の周りにミルクをいっぱいつけていましたが、お腹の膨らみを見ればきちんと飲めたことは明らかです。愛らしい膨らんだお腹にキスしたくなるほど愛おしいという投稿主さん。子猫たちはミルクも愛情もお腹いっぱいなようですね。

たくさんミルクを飲んで満足げな表情を浮かべる子猫。ミルクを飲んですくすく成長していけば、自分の力でごはんを食べる日が来るのもあっという間でしょう。

子猫のぽんぽこしたお腹に沸き立つXユーザーたち

ミルクを飲んだ後の子猫のお腹を見た方たちから「今まででいちばんのぽんぽん!!」「けしからんお腹とおくちですね...！」などの声が寄せられていました。

生きるために一生懸命飲んだミルク。子猫にとって、ミルクをたくさん詰め込んだお腹にはこれからの幸せな生活への希望も詰まっているのかもしれません。

Xアカウント「Kahori 花と猫と野菜の暮らし」では、子猫たちの可愛い姿がたくさん投稿されています。いつまでも幸せに暮らしてほしいと願っています。

