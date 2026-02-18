マインツの佐野海舟と川崎颯太がお絵かき企画で対決した

ドイツ1部マインツでプレーするMF佐野海舟とMF川崎颯太がお絵かき企画で対決した。

佐野は2024年に鹿島アントラーズからマインツに加入して今季が2年目。不動のレギュラーであり、今やブンデス屈指のボランチとして高い評価を得ている。佐野の1歳下の川崎は今季、京都サンガF.C.から期限付き移籍加入。怪我もあって出番は限定的だが、左右のウイングバックとしてプレーしている。

そんな日本人選手の2人がブンデスリーガの企画「お絵かきチャレンジ」で対決。記憶を頼りにブンデスリーガのロゴマークを描いて絵心を競った。

お互いの絵を見て川崎は「さすがに俺じゃね？」と自信を見せたが、撮影スタッフからは「どちらも酷い」と笑われて、突っ込まれる出来映えに。世界有数のリーグでプレーするトップ選手の2人も絵に関してはトップレベルとはいかなかったようだ。

ブンデスリーガの日本語版公式Xで動画が公開されると、ファンからは「どんぐりの背比べすぎる」「並み居る鹿島の名画伯たちに比べたら、お2人とも普通にうまい」「ほっこりコラボ」などとコメントが寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）