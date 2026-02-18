甘いマスクから放たれる屈託のない笑顔が魅力の俳優・カルマ（２９）がブレイク間近だ。

日本テレビ系連続ドラマ「パンチドランク・ウーマン」（篠原涼子主演、日曜・後１０時半）では、拘置所に収容されている特殊詐欺グループの元リーダー・河北竜馬役を演じているが、「暴れていたね」「つめ痕残そうとしてるやん」といった声が届くなど周囲の反響も大きい。

異色の経歴の持ち主だ。芸能界入りを志望し、１６歳で上京した。いくつものオーディションを受けるも鳴かず飛ばず。「これからの時代、個人に数字が付いてることが強いと思い、『１００万人』の名刺がほしいと思った」とＹｏｕＴｕｂｅに活路を見いだした。

登録者１００万人までの筋道を１か月かけて逆算した。１８年にチャンネルを開設し、わずか１年で１００万の大台を突破。最終的にはチャンネル登録者数１７０万人超まで上り詰めた。その後、約１年の休止期間を挟み、２１年８月に現事務所と契約。「今の方が忙しい」と充実の日々を過ごしている。

４月に初の写真集発売も決まり、勢いは止まらない。目指すは「唯一無二の存在」という。「俳優としてステップアップしていくのは大前提で、オールナイトニッポン（ＡＮＮ）のレギュラーを将来的にできたら」。カルマの物語は始まったばかりだ。（古本 楓）

◆カルマ １９９６年８月２６日、福岡県生まれ。２９歳。２０１８年にＹｏｕＴｕｂｅ活動開始。２１年からエイベックス・マネジメント所属。主な出演作は映画「ベイビーわるきゅーれ」、テレ朝系「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」。趣味は映画観賞、料理。１７８センチ。血液型Ｂ。