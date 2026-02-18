ドジャースのアンディ・パヘス外野手（25）が17日（日本時間18日）、アリゾナ州グレンデールでライブBPで打席に立ち、大谷翔平投手（31）と対戦。空振り三振に倒れた。

パヘスは山本由伸の登板時も打席に立ち、1打席目は遊ゴロ、2打席目は見逃し三振だった。

メジャー2年目の昨季は156試合で打率・272、27本塁打、86打点の成績を残し外野のレギュラーをつかんだ。ただ、ポストシーズン（PS）は16試合で打率・078、0本塁打1打点と苦戦。課題も露呈した。

PSの苦戦について「特にトロントについては、相手投手が本当に良かった」とワールドシリーズで戦ったブルージェイズ投手陣にはわずか1安打に抑え込まれたこともあり脱帽。その上で「自分にとっては、単純に長いスランプに入ってしまっただけ。レギュラーシーズンでは打撃も良かったしね。だから、あれはただの悪い流れだったと受け止めている」と振り返った。

ワールドシリーズ第7戦では同点の9回、山本由伸が2死満塁のピンチからクレメントに外野へ大きな当たりを許した。この打球を追って、中堅のパヘスは左翼のE・ヘルナンデスと交錯し相手を突き飛ばしながらもボールだけはしっかりキャッチ。自身はSNSをしていないことから反応はあまり分からないとしながらも「何人かからは連絡があったよ」と反響があったと回想。Tシャツや置物などグッズ化されていることに「そうらしいね。クリスマスツリー用の飾りとかにもなってるって聞いたよ」と笑った。

また、キューバ代表でのWBC出場見送った理由については「ここ2年、シーズンがすごく長かった。10月までプレーしていたし、打席数も多かった。だから今季の準備に集中する必要があると感じた」と説明。「今年も長いシーズンになると分かっている。だから今季に向けての準備を優先したかった」と3連覇を目指すシーズンに集中するためと明かした。