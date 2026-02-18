日本経済は弱くなってしまった？「ビジネスのヒント」「未来への道しるべ」探る BSテレ東で20日放送
BSテレ東は20日午後9時から、日経スペシャル『マルコ・ポーロの未来地図 〜明日につなぐ、ニッポンの勝ち筋〜』を放送する。
【写真】運送業界にも広がり…トラックを運転する外国人労働者
“日本は弱くなってしまったのか――。”Googleやテスラ、Netflixなどのグローバル企業に隠れて、成長のチャンスが薄らいでしまっているように見える日本。肝心のAI開発でもアメリカや中国に遅れをとっている印象があるが、日本からも新しいビジネスの芽は出ている。
それは、組織の枠をこえてまだ見ぬ大海原に挑み、未来の地図を描くようなワクワクする仕事。日本の勝ち筋はどこにあるのか。日本経済新聞社の記者や専門家の視点を交えて分析し、視聴者に「ビジネスのヒント」と「未来への道しるべ」を提供する、エンターテインメントを盛り込んだ新しい報道番組を届ける。
MCを務めるのは、フリーアナウンサーの石井亮次。経済の今を正しく伝え、骨太な取材VTRと当事者を交えた深いスタジオ議論で、多角的な視点から本質をあぶりだす。
今回のテーマは「人手不足をチャンスに」。日本中を悩ませるこの課題こそ、実は次なる成長の起爆剤だった。鍵を握るのは、AI×ロボティクスの融合。世界の投資家が今、最も注目する「フィジカルAI」の正体に迫る。石井とともに、最先端の現場から日本の「勝ち筋」を探る。
■石井亮次 コメント
私自身、商売人の息子なので経済には非常に興味がありました。『経済のテレ東』『日経スペシャル』ができるのは大変光栄です。どんな業界にも通じる普遍的なテーマを扱っているので、ビジネスをしている方はもちろん、そうでない方にも「日本ってこんなのあるんだ」という発見がいっぱいあると思います。楽しみながら学べる時間が得られると思いますので、ぜひ見ていただきたいです。
■番組プロデューサー・牛込政雄氏（BSテレ東 制作局 ニュース部）コメント
この番組の主役は、企業の社長でも専門家でもなく、テレビの前の皆さんです。だからこそ、MCには圧倒的な「共感力」を持つ石井亮次さんにお願いしました。専門用語が飛び交う経済ニュースを、石井さんが視聴者の目線で噛み砕き、納得感のある「自分の事」へと翻訳してくれます。ピンチの裏側には、必ず大きなチャンスが眠っています。今回のテーマである「人手不足」も、見方を変えれば日本がロボットやAI大国へと進化する絶好の機会です。この番組では、そうした「逆転の発想」で成功している現場を徹底的に取材しました。
【写真】運送業界にも広がり…トラックを運転する外国人労働者
“日本は弱くなってしまったのか――。”Googleやテスラ、Netflixなどのグローバル企業に隠れて、成長のチャンスが薄らいでしまっているように見える日本。肝心のAI開発でもアメリカや中国に遅れをとっている印象があるが、日本からも新しいビジネスの芽は出ている。
MCを務めるのは、フリーアナウンサーの石井亮次。経済の今を正しく伝え、骨太な取材VTRと当事者を交えた深いスタジオ議論で、多角的な視点から本質をあぶりだす。
今回のテーマは「人手不足をチャンスに」。日本中を悩ませるこの課題こそ、実は次なる成長の起爆剤だった。鍵を握るのは、AI×ロボティクスの融合。世界の投資家が今、最も注目する「フィジカルAI」の正体に迫る。石井とともに、最先端の現場から日本の「勝ち筋」を探る。
■石井亮次 コメント
私自身、商売人の息子なので経済には非常に興味がありました。『経済のテレ東』『日経スペシャル』ができるのは大変光栄です。どんな業界にも通じる普遍的なテーマを扱っているので、ビジネスをしている方はもちろん、そうでない方にも「日本ってこんなのあるんだ」という発見がいっぱいあると思います。楽しみながら学べる時間が得られると思いますので、ぜひ見ていただきたいです。
■番組プロデューサー・牛込政雄氏（BSテレ東 制作局 ニュース部）コメント
この番組の主役は、企業の社長でも専門家でもなく、テレビの前の皆さんです。だからこそ、MCには圧倒的な「共感力」を持つ石井亮次さんにお願いしました。専門用語が飛び交う経済ニュースを、石井さんが視聴者の目線で噛み砕き、納得感のある「自分の事」へと翻訳してくれます。ピンチの裏側には、必ず大きなチャンスが眠っています。今回のテーマである「人手不足」も、見方を変えれば日本がロボットやAI大国へと進化する絶好の機会です。この番組では、そうした「逆転の発想」で成功している現場を徹底的に取材しました。