赤ちゃんが知育玩具の中にオヤツを隠した後で、ワンコにオヤツを探してもらおうとしたら…？予想外の展開に爆笑する人やほっこりする人が続出し、投稿は記事執筆時点で1万回再生を突破。「可愛すぎるｗ」「癒されました」といった声が寄せられています。

【動画：赤ちゃんが『犬のオヤツ』をおもちゃの中へ隠した結果→思いもよらない『まさかのオチ』】

赤ちゃんとワンコが知育玩具で遊んだら…

Instagramアカウント「leon.bd_20190509」に投稿されたのは、ダックスフンドの「レオン」くんと赤ちゃんが犬用の知育玩具で一緒に遊んだ時の様子です。赤ちゃんはパズルの下にある穴に、レオンくんのオヤツを隠そうとしていました。そしてレオンくんはその様子をじーっと見つめながら、お利口さんに待機していたとか。

赤ちゃんがオヤツを隠し終わったようなので、さっそくレオンくんにオヤツを探して遊んでもらうことに。嗅覚を使ってオヤツのありかを探ったり、前足や鼻先を器用に使ってパズルのピースを動かしたりすることで、楽しみながら脳トレができるはずだったのですが…？

まさかのオチに爆笑＆ほっこり

なんと赤ちゃんはレオンくんがオヤツを探し始めた瞬間に、オヤツを入れた穴が見えるようにパズルのピースをスライドさせたそう。そして「ここ」と指差して、オヤツのありかを教えてしまったとか！赤ちゃんの親切すぎる行動のおかげで、レオンくんはあっさりオヤツをゲット。まさかのオチに、笑わずにはいられません！

全然レオンくんの脳トレにはなりませんでしたが、赤ちゃんはオヤツを食べてもらえて大満足のようでニコッと笑顔を見せてくれたそう。今後も赤ちゃんは優しい子のまま育ち、レオンくんを甘やかし続けてくれそうですね。

この投稿には「2人とも可愛い」「爆笑しました」「優しいですね～」「微笑ましい」「おやつ早く食べられて良かったね」といったコメントが寄せられています。

赤ちゃんとワンコは仲良し

日頃からレオンくんと赤ちゃんは、本当の兄妹のように仲良しなんだそう。赤ちゃんと触れ合っている最中に、レオンくんがチュッとキスをすることもあるとか。これからも2人の相思相愛な姿は、たくさんの人に笑顔と癒しを届けてくれることでしょう。

レオンくんと赤ちゃんの仲良しで可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「leon.bd_20190509」をチェックしてくださいね。

