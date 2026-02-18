「これが花織ちゃんだよね」「お見事！」重圧はねのけ圧巻ノーミス演技でSP2位 日本のエースにネット感動【冬季五輪】
坂本はSPで圧巻の演技を見せた(C)Getty Images
大エースが重圧をはねのけた。
ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子SPが現地時間2月17日に行われ、今季限りでの引退を表明している坂本花織が27番滑走で登場した。
【写真】「この可愛らしいやりとりはなんなのだ〜」フィギュア日本チームの微笑ましい姿をチェック
リンクに入る前にはかなり緊張の表情を見せていた坂本だが、競技が始まると出だしのトリプルルッツから、ダブルアクセル、トリプルフリップートリプルトーループの連続3回転コンビネーションもしっかり決め、ノーミスで演技を終えた。
最後は力強いガッツポーズ。満面の笑顔で締めるなど坂本らしさ満点の演技には早朝の日本中に感動が広がっている。
77.23点をマークしてSP2位につけた魂の演技には、ネット上でも「これが花織ちゃんだよね」「素晴らしい」「お見事！」「涙、出ました」「坂本花織選手の演技に朝から涙」「緊張した顔が凄かった」など、続々と称賛の声が寄せられている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。