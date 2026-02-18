ミラノ・コルティナ直前！ 日本代表４選手らが出場したパラアルペンスキーのジャパンパラ

ミラノ・コルティナ2026パラリンピック冬季競技大会の日本代表選手らが出場する「JPSA設立60周年記念2026ジャパンパラアルペンスキー競技大会」が２月15日と16日の２日間、ナショナルトレーニングセンター競技強化拠点でもある信州菅平高原パインビークスキー場で行われた。

男子座位は森井が２冠

初日は大回転が行われた。３連覇を目指すエースの村岡桃佳は、11月にケガをし、２月に雪上復帰を果たしているが、３月の本番に向けたコンディション挑戦を優先して今大会は出場しなかった。

男子座位では、パラリンピックで悲願の金メダルを目指す森井大輝が優勝し、鈴木猛史が２位に。

男子座位で２冠の森井

「過去最高に調子がいい」という森井は、パラリンピックでは悲願の金メダルを狙う。

「いいチェアスキーができて、すごく楽しい。一日でも、一本でも多く滑りたいと思っています」

翌日の回転でも優勝し、２冠した森井。パラリンピック本番に向けては「もうひとつギアを上げていきたい。技術的なことよりも、気持ちの部分。おっかなびっくりだとラインのチョイスが消極的になる。イケイケなラインをチョイスできるようにしたい」と話した。

男子立位ではパラリンピック代表の小池岳太を抑え、郄橋幸平が優勝した。

大回転では郄橋（中央）が勝利した

「今大会にかける思いは誰よりも強い」と郄橋。日本障害者スキー連盟が決めたパラリンピック内定の条件にわずか届かず、北京大会に続く出場は叶わなかった。

「ミラノ・コルティナ大会は、自分の得意なコースだったので、なにがなんでも出たかった。今後については、パラリンピック後に考えたい」としっかりとした口調で語った。

フィジカルを強化した男子立位の郄橋

女子立位は、本堂杏実が唯一の出場。得意の高速系で上位をうかがうが、北京大会以降、健常者のスキーヤーに混ざって技術系も磨いてきた。ミラノ・コルティナ大会は「以前よりプレッシャーがない」と言い、「杏実らしい滑り」を見せるつもりだ。

高速系が得意な本堂

ミラノ・コルティナ大会の回転でソチ大会以来3大会ぶりの金メダルを狙う鈴木は、１本目で森井をリードしたが、２本目で逆転された。

それでも、今シーズンになってチェアスキーのフィッティングがハマり、２本目もセッティングを試行錯誤。収穫のある“負け”だったに違いない。

「オリンピックを見て力をもらっている」という鈴木の表情は、充実感に満ちていた。

回転が得意種目の鈴木知的障がい＆デフアスリートも存在感

２日目の回転には聴覚障がいの選手たちも出場。夏季冬季両方のデフリンピックで活躍し、東京2025デフリンピックの陸上競技4×400リレーで日本勢初の金メダルに輝いた村田悠祐が圧巻の滑りを披露。フィニッシュエリアで見ていた立位の小池も、「（タイムで）負けた」と、思わず拍手を送るほどだった。

夏季デフリンピックが終わり、これまで以上にアスリートとして応援されることが増えたという村田。次なるターゲットは、2027年にインスブルック（オーストリア）で開催予定の冬季デフリンピックだ。

男子聴覚障がいで優勝した二刀流の村田

「（先日まで大会に出場していた）オーストリアと雪質も似ていて起伏も似ていた。今日（回転）は、１本目はうまくいかなかったが、２本目リカバリーできた」と話してほほ笑んだ。

前回の冬季デフリンピックでは大回転で銀メダルを獲得。次回（2027年）は世界の頂点を目指すことを誓った。

女子知的障がいの大回転では、馬場圭美に次いで浅野陽香が２位になった。次世代のアスリートとして期待される高校生だ。昨年２月に右足の前十字靭帯断裂のケガを経て今月レースに復帰。２日目の回転では転倒してしまったものの「今大会に出られてうれしかった」と喜びを語った。

女子知的障がいの期待の若手・浅野

過去のジャパンパラで一緒に写真を撮ってもらったことがある座位の村岡を応援しているという浅野。

「将来は（私も）パラリンピックに出場し、優勝を目指したい」

次回以降の冬季パラリンピックで知的障がいクラスの種目が実施されることを願っている。

text by Asuka Senaga

photo by X-1