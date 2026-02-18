◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート 女子ショートプログラム（１７日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

【ミラノ（イタリア）１７日＝大谷翔太】女子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、前回の北京五輪銅メダリストで今季限りでの引退を表明している坂本花織（シスメックス）は７７・２３点で２位発進。「タイム・トウ・セイ・グッバイ」を、思いを込め演じ上げた。冒頭の３回転ルッツ、続く２回転半、フリップ―トウループの連続３回転をすべて着氷。重圧に打ち勝ち、両手でガッツポーズを作った。

「今日はいつも通りの緊張がありながらも、滑っている間すっごい楽しくって。なんでこんな楽しいんやろっていうぐらい、めちゃ多分笑っていと思う。満足度はめっちゃ高かった。フライングキャメルスピンが終わったあたりから、今ま感じたことがない不思議なリラックスモードになって。あ、楽しいなみたいな感じになって。もう今この瞬間を満喫しようと思って滑っていた」と笑顔で振り返った。

前日１６日にペアで三浦璃来、木原龍一組が大逆転での金メダルを獲得した。坂本は観客席で感動のあまりボロボロと涙を流した。「本当に感動した。『頑張って、かおちゃんにいいバトン渡すから』って、龍一くんがずっと言ってくれていて。いいバトンをくれることももちろん嬉しいけど、２人が満足できる演技をしてくれた方がもっと嬉しいから、とにかくもうやりきっちゃってください、みたいな。言ったらもう、黄金のバトンみたいな感じ。これはもう、絶対に落とせない素晴らしいバトンを受け取ったので、自分ももうこれはいける気しかしないなと思って、昨日までの不安が一気に晴れた」と「りくりゅう」の２人に感謝した。

２０１８年平昌五輪からデビューし、２２年北京五輪では日本女子３人目のメダルとなる３位。集大成の今大会は、シングルでは初めて団体と個人のＳＰ、フリーを滑るフル回転の活躍となる。２大会連続メダルなら、男子の鍵山に続いて通算４個目。日本フィギュアでは、最多に並ぶ偉業となる。日本女子では０６年トリノ大会の荒川静香以来の金メダルを目指し、１９日（日本時間２０日）のフリーに挑む。