インリン・オブ・ジョイトイの芸名で活躍した台湾出身のタレント・インリンが５０歳の誕生日を迎えた。

１８日までにインスタグラムを更新。「昨日５０歳になりました ５０代突入です」とつづり、動画にて、インリンは「三児の母」であるため、４０代は子育て中心の生活を送っていたこともあり、「自分の時間がほしい」と、５０代へ向けた思いを語った。

この投稿には「あのインリンさんが５０歳！？」「５０歳！？ぜんぜんみえない！！」「可愛すぎる５０歳」「ずっと変わらず可愛いですね」「いつも本当美しい」「お誕生日おめでとうございます」「素敵な一年になりますように」などのコメントが寄せられている。

２０００年代に過激な衣装とポーズで人気を集めたインリン。０４年からプロレスでも活躍してブレイクした。プライベートでは２００８年９月に日本人の一般男性と国際結婚。１０年７月に第１子男児、１３年１２月に男児と女児の双子を出産し、現在は台北市で生活している。１６年には芸名をインリン・オブ・ジョイトイから「インリン」に改名した。