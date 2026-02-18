部下の力を伸ばすには、「ホメることが大事だ」とよく言われるが、「素晴らしい仕事だね」といった抽象的な言葉で終わらせてしまう人は多い。実は、人の行動を変え、能力を引き出すには、「行動特定型賞賛」が欠かせない。科学的にも効果が実証されている、正しいホメ方を紹介する。※本稿は、株式会社ビジネスリサーチラボ代表取締役の伊達洋駆、株式会社ビジネスリサーチラボフェローの黒住 嶺『組織と人を動かす科学的に正しいホメ方 ポジティブ・フィードバックの技術』（WAVE出版）の一部を抜粋・編集したものです。

誰かをホメるときは

可能な限り具体的に

具体的な「ホメ」にかかわるキーワードとして、「行動特定型賞賛」をご存知でしょうか？

これは英語で「Behavior Specific Praise（BSP）」と呼ばれ、「よくできました」とただホメるのではなく、どの行動が優れていたのかを指摘するホメ方のことです。

行動を指摘してホメることにより、「相手の成長をうながすことができる」という点で、この方法は注目に値します。

ウィスコンシン大学マディソン校のゾダー・マーテル氏らの研究チームは、28の研究事例を分析し、BSPの効果を検証しました（注1）。

分析対象となったのは教師たちで、BSPの研修を受けたあと、どのように指導方法が変化したのかを調査しています。

その結果、BSPを活用することで、望ましい行動が増加することが明らかになりました。

分析対象は教員のホメ方ですが、確認された結果は、新入社員の指導、ベテラン社員の育成、チーム全体のパフォーマンス向上など、ビジネスのさまざまな状況にも応用できます。

（注1）Zoder-Martell, K. A., Floress, M. T., Bernas, R. S., Dufrene, B. A., & Foulks, S. L. （2019）. Training teachers to increase behavior-specific praise: A meta-analysis. Journal of Applied School Psychology, 35（4）, 309-338.

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）