ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子ショートプログラムが行われ、初出場の１７歳、中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が五輪では日本女子４人目となるトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を決め、自己ベストの７８・７１点で首位発進。今季での引退を表明している北京五輪銅メダルの坂本花織（シスメックス）は７７・２３点で２位、初出場の千葉百音（木下グループ）は７４・００点で４位につけた。

日本選手のワンツー発信にＸ（旧ツイッター）のトレンドランキングにはフィギュア関連のワードがランクイン。競技終了直後には１位に「百音ちゃん」、２位に「亜美ちゃん」、５位に「日本女子」、８位に「最終滑走」、９位に「坂本花織」、１０位に「千葉選手」が入るなどベスト１０に６ワードが並んだ。

「日本女子すごい！！亜美ちゃん大舞台強いな」「これ３人メダルぜんぜんある！楽しみすぎる！」「朝から元気もらいました〜」「かおちゃんに金メダル取ってもらいたい」「女子の試合があまりに神すぎて 中井亜美ちゃんオリンピック３Ａ成功おめでとう」「亜美ちゃん、キュートで完璧！百音ちゃんワールド全開で最高！花織ちゃん、美しい爆泣き！」「日本３選手すごすぎる」などの声があがった。