「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート女子・ＳＰ」（１７日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

２２年北京五輪銅メダルの坂本花織（２５）＝シスメックス＝は情感豊かな演技をみせ、７７・２３点をマークし、２位発進を決めた。団体戦でマークした今季世界最高には及ばなかったが、首位の中井と１・４８点差で金メダルも射程圏に入れて、１９日のフリーを迎える。

ＳＰを終えた坂本は「いつも通りの緊張がありながらも滑ってる間すっごい楽しくって。なんでこんなに楽しいんやろっていうくらい笑っていたと思うので満足度は高い。最初は楽しくないけど、アクセルの前くらい、フライングキャメル終わったくらいから、今までの中で感じたことのないリラックスモードになって、この瞬間を満喫しようって思ってました。今日はここ（眉間）に力が入ってなかったので、ほんとに良い緊張感。昨日まではずっと震えるくらい緊張していたのに」と、晴れやかな表情の振り返った。

恐怖心と戦いながら個人戦を迎えた。１６日の公式練習後には涙。男子の鍵山優真がフリーで、ペアの“りくりゅう”こと三浦、木原組がＳＰでまさかのミスをする姿を目の当たりにして「緊張でもプレッシャーでもなくて恐怖っていうのが一番当てはまるというか。予期せぬ形があるっていうのを連続で見てしまうと、正直、見てすぐは自分もなるなって感じで」と涙を流しながら恐怖心を明かしていた。

それを解き放ってくれたのが同日のペア、“りくりゅう”の逆転金メダル。「正直めちゃくちゃ大きくて。りくりゅうの逆転金メダルをみて、本当に感動して。ショートの後、『頑張ってかおちゃんにいいバトン渡すから』って龍一くんが言ってくれていて」と明かし「嬉しいけど、いい演技してくれた方が嬉しいからって言っていたら黄金のバトンが（笑）。絶対落とせない素晴らしいバトンを受け取ったので、行ける気しかしない。昨日までの不安がなくなっていい緊張感になった。何日もやだなーって思ってたんですけど、あの金メダルを見たらどうでも良くなりました」と笑った。

五輪での最後の演技となる１９日のフリー。「今日のことはしっかり反省しつつ、明後日のフリーでもしっかり自分の演技ができるように、最後の最後まで集中して頑張りたいなと思います」と、夢舞台でのラストダンスに力を込めた。