「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート女子・ＳＰ」（１７日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

五輪初出場の中井亜美（１７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が圧巻の五輪デビューを飾った。ほぼ完璧な演技で自己ベスト、今季世界２位の７８・７１点をマークし、首位発進を決めた。２２年北京五輪銅メダルの坂本花織（２５）＝シスメックス＝は情感豊かな演技をみせ、７７・２３点をマークし、２位発進。五輪初出場の千葉百音（２０）＝木下グループ＝が７４・００点で日本勢表彰台独占も夢ではない中、早朝の日本がフィギュア女子勢の躍進に沸いた。

Ｘではトレンドワードの１位から３位を独占。競技終了後３０分で「百音ちゃん」「かおちゃん」「亜美ちゃん」が急浮上し、多くの興味を集める形になった。さらにトップ１０にも「日本女子」「坂本花織」「最終滑走」「トリプルアクセル」などフィギュア関連のワードが集中した。

中井は楽しそうなスケーティングでファンを魅了し、冒頭のトリプルアクセルもきっちりと成功させ笑顔がはじけた。「この舞台でこの演技ができたことがすごくうれしく思います」と語ると、坂本は「Ｔｉｍｅ ｔｏ ｓａｙ ｇｏｏｄｂｙｅ」の優雅なメロディーにのって安定感あるスケーティングを披露。中井にはわずかに及ばなかったが「緊張がありながらもすごく楽しんですべることができました」と言う。

そして千葉も重圧のかかる最終滑走の中、コンビネーションジャンプをしっかり決めて７４・００の４位発進。「いつもの練習のような滑りができたのが成果として得られた」と力を込める。

３位には昨年の世界選手権王者でＧＰファイナルを制して五輪を迎えた米国のアリサ・リュウ。１９日のフリーに向け、日本勢史上初となる表彰台独占という快挙達成の雰囲気が漂うＳＰとなった。