東京駅でアビー×キキ＆ララコラボPOP-UPが開催中！“ゆめかわ”マスコットや70年代レトロな描き下ろしグッズが勢ぞろい
セサミストリートの人気キャラクター・アビーとサンリオのリトルツインスターズ(キキ＆ララ)によるコラボPOP-UP STOREが、東京駅一番街の東京キャラクターストリート「One Spot」で開催中。70年代風レトロデザインの描き下ろしアートや、パステルカラーのコラボグッズが多数ラインナップされている。開催は2026年2月26日(木)まで。残り約10日と会期終了が迫っているので、気になる人は早めに足を運んでみよう。
【写真】アビー×キキ＆ララのコラボグッズを見る
■“ゆめかわ”全開！ふわふわマスコットに注目
今回のPOP-UPで真っ先にチェックしたいのがマスコットシリーズ。トレードマークのパープルヘアにデイジーをあしらった「アビー マスコット」(2420円)やドリーミーな配色の「リトルツインスターズ ユニコーン マスコット」(2420円)は、手に取った瞬間キュンとくるかわいさ。キキとララが星型カラビナでつながった「リトルツインスターズ マスコット」(2970円)は、ペアで揺れる姿がたまらない。
■集めたくなる！ランダム全6種のコレクション系アイテム
コレクター心をくすぐるランダム全6種のアイテムにも注目。キラキラ光る「ホログラム缶バッジ」(各770円)は直径5.7センチで、バッグやポーチにつけるのにちょうどいいサイズ感。スマホカバーに挟んでもブックマーカーにしても使える「クリアカード」(各330円)はプチプラがうれしく、レース調フレームがアンティーク風な「ダイカットステッカー」(各550円)はいろんなところに貼りたくなる仕上がり。どれも手に取りやすい価格帯なので、全種コンプリートを狙うのも楽しい。
■ステーショナリーからTシャツまで、普段使いアイテムも充実
普段使いできるアイテムが豊富にそろっているのもうれしいポイント。「ペン」(各748円)や「リングノート」(660円)、「クリアファイル」(各440円)といったステーショナリーは、デスク周りをさりげなくかわいくしてくれる。「B5エンベロープケース」(各1650円)は書類の持ち運びにも便利で、実用性も申し分ない。
バッグ類は「A4トートバッグ」(各1650円)と「ランチトートバッグ」(各1650円)の2種を展開。ほかにも「2連アクリルキーホルダー」(各1100円)や「アクリルスタンド」(各1100円)、「半袖Tシャツ」(4290円)、「ダイカットクッション」(2970円)など、暮らしのあちこちにコラボの世界観を広げられるラインナップがそろっている。
■商品購入でポストカードをプレゼント！
期間中、POP-UP STOREで商品を購入すると、もれなくポストカードが1枚もらえるのも見逃せない。デザインは、アビーとキキ＆ララがユニコーンに乗った描き下ろしイラスト。ただし1人1枚まで、なくなり次第終了なので、確実に手に入れたい人はお早めに。
■遠方の人はオンラインもチェック！開催情報まとめ
東京駅まで足を運ぶのが難しいという人には、一部商品を取り扱う東京キャラクターストリート公式オンラインプラザをぜひのぞいてみてほしい。オンラインプラザで商品を1点以上購入すれば、同じく描き下ろしイラストのポストカードが1枚プレゼントされる。
POP-UP STOREの最新情報は「アビー×リトルツインスターズ POP-UP STORE」公式Xで随時更新されているので、来店前のチェックもお忘れなく。
アビー×リトルツインスターズ POP-UP STORE
期間：開催中〜2026年2月26日(木)
場所：東京駅一番街1階 東京キャラクターストリート「One Spot」
※混雑状況によって入場整理券を配布する場合あり
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
TM and (C) 2026 Sesame Workshop
(C) 2026 SANRIO CO., LTD APPROVAL NO.L665278
■“ゆめかわ”全開！ふわふわマスコットに注目
今回のPOP-UPで真っ先にチェックしたいのがマスコットシリーズ。トレードマークのパープルヘアにデイジーをあしらった「アビー マスコット」(2420円)やドリーミーな配色の「リトルツインスターズ ユニコーン マスコット」(2420円)は、手に取った瞬間キュンとくるかわいさ。キキとララが星型カラビナでつながった「リトルツインスターズ マスコット」(2970円)は、ペアで揺れる姿がたまらない。
■集めたくなる！ランダム全6種のコレクション系アイテム
コレクター心をくすぐるランダム全6種のアイテムにも注目。キラキラ光る「ホログラム缶バッジ」(各770円)は直径5.7センチで、バッグやポーチにつけるのにちょうどいいサイズ感。スマホカバーに挟んでもブックマーカーにしても使える「クリアカード」(各330円)はプチプラがうれしく、レース調フレームがアンティーク風な「ダイカットステッカー」(各550円)はいろんなところに貼りたくなる仕上がり。どれも手に取りやすい価格帯なので、全種コンプリートを狙うのも楽しい。
■ステーショナリーからTシャツまで、普段使いアイテムも充実
普段使いできるアイテムが豊富にそろっているのもうれしいポイント。「ペン」(各748円)や「リングノート」(660円)、「クリアファイル」(各440円)といったステーショナリーは、デスク周りをさりげなくかわいくしてくれる。「B5エンベロープケース」(各1650円)は書類の持ち運びにも便利で、実用性も申し分ない。
バッグ類は「A4トートバッグ」(各1650円)と「ランチトートバッグ」(各1650円)の2種を展開。ほかにも「2連アクリルキーホルダー」(各1100円)や「アクリルスタンド」(各1100円)、「半袖Tシャツ」(4290円)、「ダイカットクッション」(2970円)など、暮らしのあちこちにコラボの世界観を広げられるラインナップがそろっている。
■商品購入でポストカードをプレゼント！
期間中、POP-UP STOREで商品を購入すると、もれなくポストカードが1枚もらえるのも見逃せない。デザインは、アビーとキキ＆ララがユニコーンに乗った描き下ろしイラスト。ただし1人1枚まで、なくなり次第終了なので、確実に手に入れたい人はお早めに。
■遠方の人はオンラインもチェック！開催情報まとめ
東京駅まで足を運ぶのが難しいという人には、一部商品を取り扱う東京キャラクターストリート公式オンラインプラザをぜひのぞいてみてほしい。オンラインプラザで商品を1点以上購入すれば、同じく描き下ろしイラストのポストカードが1枚プレゼントされる。
POP-UP STOREの最新情報は「アビー×リトルツインスターズ POP-UP STORE」公式Xで随時更新されているので、来店前のチェックもお忘れなく。
アビー×リトルツインスターズ POP-UP STORE
期間：開催中〜2026年2月26日(木)
場所：東京駅一番街1階 東京キャラクターストリート「One Spot」
※混雑状況によって入場整理券を配布する場合あり
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
TM and (C) 2026 Sesame Workshop
(C) 2026 SANRIO CO., LTD APPROVAL NO.L665278